Ponad 8,8 mln podanych dawek szczepionek przeciw COVID-19

W Polsce wykonano dotąd 8 mln 845 tys. 735 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 6 mln 556 tys. 776; w pełni zaszczepionych jest 2 mln 288 tys. 959 osób – podano w niedzielę w serwisie rządowym gov.pl i na Twitterze #SzczepimySię

„Wykonaliśmy 8 845 735 szczepień. Pierwszą dawką wykonano 6 556 776 szczepień” - podano w niedzielę na Twitterze #SzczepimySię.

Jak dodano, w pełni zaszczepionych jest 2 mln 288 tys. 959 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz drugą dawką innych preparatów).

Po szczepieniach zgłoszono 6 tys. 132 niepożądane odczyny. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę, zutylizowano w sumie 9 tys. 811 dawek szczepionek.

„Liczba dawek dostarczonych do Polski to 10 032 440. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 9 009 610” - podano w serwisie rządowym gov.pl.

Polscy pacjenci otrzymują dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19 produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Od czwartku, możliwe jest także szczepienie nowym preparatem – jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Zgodnie z planem w środę, 14 kwietnia, do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson. Preparat ten jest stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień

PAP/KG