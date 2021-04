Polska może zostać liderem Europy Środkowo-Wschodniej przeciwko rosyjskiej agresji

Polska może stać się liderem frontu krajów Europy Środkowo-Wschodniej przeciwko rosyjskiej agresji - uważa korespondent ukraińskiej agencji Ukrinform Jurij Banachewycz. Rola Polski w geopolitycznej grze Zachodu przeciwko agresywnej Rosji w Europie Wschodniej wzrasta - ocenia.

Banachewycz przypomina, że szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Krzysztof Szczerski uznał nieobecność Warszawy za stołem negocjacyjnym w kwestii ukraińskiej po 2014 roku „chyba największą katastrofą geopolityczną polskiej polityki zagranicznej po roku 1989”. Winą za to Szczerski obarczył poprzednie polskie władze i według niego obecnie Polska ma to nadrobić - zaznacza korespondent.

Hybrydowe działania Rosji prowadzone od razu na kilku frontach w Europie Środkowej i Wschodniej dają Warszawie taką możliwość. Przy tym sama Polska jest prawdziwym obiektem rosyjskiej hybrydowej agresji w wymiarze informacyjnym poprzez surowe działania przeciwko polskiej mniejszości na Białorusi” - czytamy w korespondencji z Warszawy.

Polska, w odróżnieniu od niektórych krajów Zachodniej i nawet Środkowej Europy, nigdy nie krępowała się, by nazywać rzeczy po imieniu: Rosja to bezpośredni agresor, Krym jest ukraiński, na wschodzie Ukrainy jest wojna, wywołana i wspierana przez Rosję, Nord Stream 2 to nie gospodarczy, a polityczny projekt i metoda hybrydowego wpływu na Europę” - kontynuuje dziennikarz.