KE ogłosiła unijną strategię na rzecz leków przeciwko Covid-19

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides zaprezentowała w czwartek w Brukseli unijną strategię na rzecz leków przeciwko Covid-19. Zakłada ona dopuszczenie co najmniej trzech środków terapeutycznych do października i ewentualnie dwóch kolejnych do końca roku

Szczepionki ratują życie, ale nie są jeszcze w stanie wyeliminować Covid-19. Musimy skupić się na leczeniu, aby ograniczyć potrzebę hospitalizacji, przyspieszyć czas powrotu do zdrowia i zmniejszyć śmiertelność. Pacjenci w Europie i na całym świecie powinni mieć dostęp do światowej klasy leków przeciwko Covid-19 - oznajmiła Kyriakides. Do października opracujemy i zatwierdzimy trzy nowe skuteczne środki terapeutyczne przeciwko Covid-19, które mogą zmienić przebieg tej choroby. Zainwestujemy w badania naukowe i innowacje, będziemy identyfikować nowe obiecujące leki, zwiększymy zdolności produkcyjne i będziemy wspierać równy dostęp - zapowiedziała.

W strategii przewidziano m.in 90 mln euro na badania naukowe i rozwój.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, dlaczego Komisja Europejska postawiła w swojej strategii walki z Covid-19 prawie wyłącznie na szczepionki, zaniedbując leki, Stella Kyriakides odrzekła, że szczepienia są czynnikiem zmieniającym sytuację. Przypomniała jednocześnie, że Europejska Agencja Leków (EMA) prowadzi obecnie przyśpieszoną ocenę (rolling review) trzech środków terapeutycznych na Covid-19.

Czytaj też: Szukanie leku na koronawirusa - coraz szybsze!

PAP/KG