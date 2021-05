Alarm bombowy w SN – na wokandzie uchwała w sprawie kredytów frankowych

We wtorek na godz. 10 było zaplanowane posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Termin posiedzenia przekładano już dwukrotnie, a w dniu dzisiejszym posiedzenie nie mogło się zacząć przez informację, że w gmachu sądu podłożono bombę – informuje strona prawo.pl

Ewakuowano wszystkich przebywających w budynku Sądu Najwyższego, obecnie gmach Sądu sprawdzają służby i w chwili obecnej nie wiadomo, czy zaplanowane na dziś rozprawy, w tym posiedzenie całej Izby Frankowej, się odbędą – czytamy na stronie prawo.pl. Według nieoficjalnych informacji być może po godz. 12.30. sprawy w sądzie będą kontynuowane.

Informacje o o podłożonej bombie otrzymali we wtorek drogą mailową pracownicy w biurach Najwyższej Izby Kontroli oraz Krajowej Rady Sądownictwa, a także warszawskiego Sądu Apelacyjnego oraz około 40 różnych innych instytucji. Placówki ostrzeżone o możliwych zamachach zostały ewakuowane.

Uchwała frankowa

Frankowicze, sądy, banki już pięć lat oczekują na jednoznaczne udzielenie przez Sąd Najwyższy wskazówek co do orzekania w sprawach frankowych. I ten dzień miał nastąpić we wtorek 11 maja o godzinie 10. Tego dnia skład całej Izby Cywilnej SN miał zająć się sześcioma pytaniami Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. III CZP 11/21) – informuje strona prawo.pl.