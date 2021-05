Polski Ład: Mieszkanie bez wkładu własnego - co warto wiedzieć?

Mieszkanie bez wkładu własnego to jedna z centralnych propozycji rządowego programu Polski Ład, która jest adresowana do młodych osób i ma na celu ułatwienie im dostępu do kredytów mieszkaniowych. Serwis direct.money.pl informuje, że w ramach programu dostępne będą dwie formy wsparcia – albo gwarancja wkładu własnego do kwoty 100 tys. zł, albo dofinansowanie do kwoty 160 tys. zł dla rodzin wielodzietnych lub osób, które korzystają z mieszkalnictwa społecznego

Rząd Zjednoczonej Prawicy ogłosił gospodarczo-społeczny program Polski Ład w połowie maja br. Program ten ma strukturę pięciu filarów i zgodnie z jego założeniami po zakończeniu pandemii koronawirusa nowe rozwiązania będą wprowadzone w obszarach podatków, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, emerytur i inwestycji. Szczególne emocje wzbudziły propozycje programowe dotyczące podatków, a także programu Mieszkanie bez wkładu własnego – koncepcja w nim zawarta może przypominać program Mieszkanie dla Młodych, wygaszony w 2018 roku.

Program Mieszkanie Plus miał zapewnić tani najem, ale jego założenia już nie obowiązują. W Polskim Ładzie rząd za to powraca do pomysłu zaoferowania chętnym mieszkań na kredyt. Według nowej koncepcji będzie można zaciągnąć kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego, a dokładnie otrzymać na niego gwarancję państwa lub dofinansowanie - czytamy w serwisie direct.money.pl.

Państwo udzieli gwarancji i dzięki niej banki zwyczajnie pożyczą nam brakującą kwotę na wkład własny, i co za tym idzie, będą w stanie sfinansować nawet 100 proc. pokrycia ceny mieszkania.

Przypomnijmy, że aktualnie, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, należy dysponować wkładem własnym w wysokości co najmniej 10 proc. lub 20 proc. wartości nieruchomości. Oznacza to, że chcąc sfinansować kredytem zakup kawalerki o wartości 200 000 zł, należy mieć w gotówce minimum 20 tys. zł – informuje direct.money.pl.

Jak informuje serwis, Pomysł rządu nie ogranicza się jednak wyłącznie do udzielania gwarancji na wkład własny. Jak przewidują założenia Nowego Ładu, rodziny wielodzietne oraz osoby korzystające z mieszkalnictwa społecznego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie kredytu.

Dofinansowanie gotówkowe do wkładu własnego dostępne jednak będzie tylko dla rodzin wielodzietnych oraz tych, które korzystają z mieszkalnictwa społecznego. Maksymalne wsparcie finansowe ma w tym przypadku wynieść 160 tys. zł, a wysokość dopłaty będzie zależna od liczby posiadanych dzieci.

Wejście w życie założeń mieszkaniowych Polskiego Ładu jest planowane od 2022 r.

direct.money.pl/mt