Premier: Stawiamy na kolej. „Ponad 200 mld zł inwestycji w całym kraju”

Stawiamy na kolej przyszłości, chcemy przezwyciężyć niemożność poprzednich lat poprzez zaangażowanie ogromnych środków, także krajowych, także z budżetu państwa polskiego i także wspólnotowych na budowę planu inwestycji nowoczesnych kolei - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki

Morawiecki, podczas wizyty na placu budowy nowego dworca Warszawa Zachodnia powiedział: jesteśmy na jednym z największych kolejowych placów budowy w Polsce.

Jak wskazał premier, kolej była oczkiem w głowie największych, najbardziej nowoczesnych państw. To jednak niestety przez pierwsze 25 lat III RP nie miało miejsca.

Zdaniem szefa rządu polska kolej wjechała w koleiny, które były bardzo niedobre dla jej rozwoju, były właściwie antyrozwojem.

Wspominając o nowych inwestycjach kolejowych Morawiecki zadeklarował, że „tu stawiamy na kolej przyszłości, tu chcemy przezwyciężyć niemożność poprzednich lat poprzez zaangażowanie ogromnych środków, także krajowych, także z budżetu państwa polskiego i także wspólnotowych na budowę planu inwestycji nowoczesnych kolei”.

Według niego podróż z centrum Warszawy do Centrum Łodzi skróci się dzięki temu do 45 minut. To coś, co niedawno przekraczało wyobraźnię nas, Polaków, że taka inwestycja może być zrealizowana - powiedział premier.

200 mld zł inwestycji

200 mld zł inwestycji w całym kraju dotyczące m.in. infrastruktury drogowej i kolejowej - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania na placu budowy odcinka kolei dużych prędkości w ramach CPK, na stacji Warszawa Zachodnia.

Jak mówił szef rządu przed podpisaniem umowy na wykonanie prac przygotowawczych dla budowy pierwszego odcinka kolei dużych prędkości, koleje wymagają wyobraźni także związanej z realizacją całościowego planu gospodarczego. I takim właśnie planem jest Polski Ład. Takim planem, częścią tego planu jest CPK, czyli centralny port lotniczy wraz z połączeniami kolejowymi, z połączeniami drogowymi - zaznaczył premier.

Morawiecki podkreślił, że jest to plan, który zupełnie przebuduje architekturę połączeń w ramach całej Polski. Tak wiele mamy jeszcze do naprawienia, tak wiele do poprawy, tak wiele do zainwestowania - stwierdził.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że ten jeden z największych placów budowy w Polsce świadczy o tym, jak poważnie rząd podchodzi do tego wyzwania, jak zasadniczo zmienia układ komunikacyjny i wzmacnia powiązania międzyregionalne w Polsce. Tak, żeby cała Polska mogła rozwijać się równomiernie - powiedział.

Jak wskazał premier, ten plac budowy jest też swego rodzaju symbolem - symbolem przełamania niemożności. To w perspektywie kilku najbliższych lat na pewno ponad 200 mld zł inwestycji w całym kraju - powiedział.

Jakość środowiska naturalnego i bezpieczeństwo przemieszczania się

Inwestycje kolejowe poprawiają jakość środowiska naturalnego, bezpieczeństwo przemieszczania się i komfort, ale także zwiększają możliwości biznesowe, gospodarcze i inwestycyjne w Polsce – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek premier odwiedził plac budowy nowego dworca Warszawa Zachodnia.

Dodał, że inwestycje w kolej wpisują się na filozofię jego rządu.

Kolej i inwestycje kolejowe wymagają podejścia biznesowego, ale także odpowiedzialnego państwa, które wejdzie w tę przestrzeń, w której nie da się wykonać inwestycji siłami wolnego rynku. To jest filozofia działania naszego rządu, naszego państwa – tak, wolny rynek, tak, efektywność, przedsiębiorczość, ale w wielu miejscach przedsiębiorcze państwo jest potrzebne do wykonania inwestycji – powiedział premier.

Zwrócił uwagę, że z inwestycji w koleje Polacy będą korzystać przez wiele lat.

Modernizacja i przebudowa torów kolejowych w Polsce to praca na długie lata, ale też praca, którą wykonujemy nie tylko z myślą o „tu i teraz”, ale także z myślą o przyszłych pokoleniach. Praca, której efekty będą służyć nam wiele lat, w kolejnych dekadach – dodał Morawiecki.

PAP/mt