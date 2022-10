Premier: Inwestycje sposobem na wychodzenie z kryzysu

Chcemy przyciągnąć inwestorów, chcemy wychodzić z kryzysu poprzez inwestycje - mówił premier Mateusz Morawiecki, przyznając samorządom dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Podkreślał, że Polska będzie miejscem tworzenia nowych, coraz lepiej płatnych miejsc pracy

Z udziałem premiera Morawieckiego w piątek w KPRM odbyła się uroczystość przyznania samorządom dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych; do 50 samorządów ma trafić blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych.

Siejemy dzisiaj ziarno pod przyszłe żniwa: nowych miejsc pracy, nowych technologii przyciągniętych do Polski, lepszych miejsc pracy, nowej infrastruktury - mówił Morawiecki.

Zwracał uwagę, że świat jest obecnie na zakręcie i to nie tylko geopolitycznym, związanym z wojną na Ukrainie, ale jest też na zakręcie gospodarczym. Polityka przemysłowa, która nam przyświeca to polityka inwestycji - oświadczył. Zaznaczył, że odchodzimy od archaicznego modelu rozwoju opartego o tanie miejsca pracy.

Morawiecki wskazywał, że poprzez programy inwestycji infrastrukturalnych rząd chce przyciągać zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów, a inwestycje te będą służyć zachowaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy. „To dla nas podstawowy priorytet na najbliższe lata” - podkreślił.

Dodał, że dzięki inwestycjom infrastrukturalnym będzie też możliwość odbudowy zerwanych łańcuchów dostaw i łańcuchów produkcji. Wzmacniamy tym szanse na nowe zakłady i przedsiębiorstwa, które są rozsadnikiem nowych technologii - powiedział premier.

Jak mówił, cechą tego programu będzie też równomierność rozwoju w całej Polsce - dzięki rozwojowi infrastruktury nowymi inwestycjami będą objęte nie tylko wielkie aglomeracje. „Dziś tym programem wyrównujemy szanse” - podkreślił premier. „W każdym zakątku Polski dajemy szanse na przyciąganie inwestorów” - dodał.

Zapewnił też, że rząd wsłuchuje się w głos samorządowców. „Ci z was, którzy nie zdołali ze względu na rosnące ceny wykorzystać dotychczasowych środków z wcześniej przyznanych programów, z wcześniej podzielonych programów inwestycyjnych, będą mieli taką szansę; szansę zmiany zakresu swoich działań, przycięcie ich w taki sposób, aby zmieścić się w zakładanym budżecie” - mówił szef rządu, zwracając się do samorządowców.

Jak stwierdził, „wsłuchujemy się w głos samorządowców i realizujemy program rozwoju stref ekonomicznych, właśnie w szczególności dla was, dla mieszkańców Polski gminnej, Polski powiatowej, wszędzie, w każdym jej zakątku, każdym województwie”. „Z ogromną nadzieją, wiarą, a nawet pewnością - z mojej strony pewnością - że te inwestycje przyczynią się do budowy prawdziwej twierdzy. Twierdzy obrony miejsc pracy, coraz to lepszych miejsc pracy. I takiego modelu gospodarczego poprzez, który nie tylko wyjdziemy obronną ręką z tego kryzysu, ale wyjdziemy z niego zwycięsko” - podkreślił premier.

Według szefa rządu, „to Polska będzie miejscem tworzenia nowych, coraz lepiej płatnych miejsc pracy”. „Dzięki nie tylko poprawionej infrastrukturze, ale właśnie wybudowanej od nowa infrastrukturze, w myśl idei, że cała Polska ma być jedną, wielką specjalną strefą ekonomiczną” - zaznaczył Morawiecki.