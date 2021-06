IMGW: przed nami bardzo gorący weekend. Sprawdź szczegóły

Przed nami bardzo gorący weekend, z temperaturą powietrza na zachodzie do nawet 35 st. C. Na wschodzie nieco chłodniej, ale nadal gorąco, ok. 27 st. C. - informuje IMGW.

Czekają nas też bardzo ciepłe noce – w wielu miejscach temperatura nie spadnie poniżej 18 st. C” - podkreślają synoptycy IMGW.

Jak zaznacza IMGW, wyż znad wschodniej Europy zapewni nam w weekend bardzo dużo słońca, ale w sobotę i w niedzielę na krańcach zachodnich i południowo-wschodnich możliwe będą lokalne opady, a nawet burze. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.

W piątek Polska będzie pomiędzy wyżem z centrum nad zachodnią Rosją, a ośrodkami niżowymi nad Europą Zachodnią i Skandynawią. Z południowego zachodu nad zachodnią Polskę napływa upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego, natomiast wschodnia część kraju pozostanie w gorącej masie powietrza polarnego kontynentalnego.

Na północy kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie tam od 30 st. C do 33 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W centrum kraju temperatura maksymalna będzie się wahać między 31 st. C a 34 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Na południu kraju temperatura maksymalna będzie sięgać od 30 st. C do 33 st. C, natomiast w obszarach podgórskich od 26 st. C do 31 st. C.

W sobotę przeważający obszar kraju pozostanie w zasięgu klina wyżu znad zachodniej Rosji. Zachodnia część Polski znajdzie się pod wpływem niżu, który przemieści się znad północnej Francji nad Danię i południową Skandynawię, i związanym z nim pofalowanym frontem atmosferycznym. W dalszym ciągu napływać będzie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie powoli spadać.

Na północy zachmurzenie będzie małe, stopniowo na zachodzie wzrastające do umiarkowanego i dużego. Po południu miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i grad. Temperatura maksymalna od 30 st. C do 33 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy, po południu od zachodu stopniowo skręcający na północno-zachodni. W czasie burzy wiatr w porywach do 75 km/h.

W centrum także niebo będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C do 35 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

Na południu niebo także będzie bezchmurne, choć późnym popołudniem na zachodzie regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego i tam możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze z opadami sięgającymi około 10 mm. Temperatura maksymalna od 30 st. C do 34 st. C., na obszarach podgórskich od 27 st. C do 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) późnym popołudniem możliwe przelotne opady deszczu lub burze, głównie na zachodzie. Temperatura od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, początkowo z kierunków południowych, później z kierunków zmieniających się. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Natomiast w Karpatach okresami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 30 st. C do 32 st. C., tylko na Podkarpaciu od 27 st. C do 29 st. C, na szczytach Tatr około 17 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, podczas burz dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zmieniających się.

W niedzielę zachodnia i południowo-zachodnia Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia. Reszta kraju pozostanie w zasięgu klina wyżu znad Rosji. Napływać będzie upalne zwrotnikowe powietrze. Ciśnienie powoli będzie spadać.

Na północy kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami możliwość wzrostu zachmurzenia do dużego oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 27 st. C do 33 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W centrum również zachmurzenie będzie małe i umiarkowane przy temperaturze sięgającej od 29 st. C. do 33 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Na południu będzie także słonecznie. Temperatura maksymalna będzie się wahać w tych regionach między 24 st. C w górach a 34 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura sięgnie od 17 st. C. do 20 st. C. Na Podkarpaciu możliwość wzrostu zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami.

PAP (Autor: Daria Kania)/gr