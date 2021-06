S&P podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,5 proc. z 3,4 proc., a na 2022 r. do 5,4 proc. z 4,4 proc. - wynika z raportu S&P. Agencja spodziewa się pierwszych podwyżek stóp proc. w Polsce w połowie 2022 r. i powrotu stopy referencyjnej do 1,5 proc. w 2023 r.

Na 2023 r. S&P prognozuje wzrost polskiej gospodarki o 3,3 proc. (+0,3 pkt. proc. względem poprzedniej rundy z końca marca), a na 2024 r. o 2,2 proc. (-0,5 pkt. proc.).

„W związku z większą jasnością co do tego, jak będą wykorzystane środki UE na odbudowę gospodarki oraz po lepszych od oczekiwań wynikach gospodarki w I kw. podwyższamy prognozy wzrostu PKB dla Polski. (…) Konsumpcja okazała się odporna na lockdowny i powinna przyspieszyć w kolejnych miesiącach wraz z poprawą sytuacji pandemicznej. Spodziewamy się, że fundusze UE zaczną wspierać wzrost od II połowy bieżącego roku, a w jeszcze mocniejszym stopniu w 2022 r.” - napisano w raporcie z 25 czerwca.

Głównym ryzykiem dla prognoz według S&P jest ewentualne opóźnienie we wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy. Agencja zakłada, że w horyzoncie prognozy unijne środki wspierające ożywienie po pandemii zwiększą PKB Polski o 6 proc. w odniesieniu do poziomu PKB z 2020 r.

S&P ocenia, że inflacja utrzyma się w Polsce na podwyższonym poziomie na dłużej, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, presję płacową, politykę fiskalną, która może pozostać luźna „co najmniej” do wyborów parlamentarnych w 2023 r. oraz stymulację z Funduszu Odbudowy UE.

„W tym kontekście bank centralny podwyższy stopy procentowe wcześniej niż wcześniej oczekiwaliśmy, prawdopodobnie w połowie 2022 r.” - dodano.

Prognozowana przez S&P inflacja CPI w Polsce ma wynieść średniorocznie 3,8 proc. w bieżącym roku, 2,7 proc. w 2022 r. i 2,4 proc. w 2023 r.

Na koniec 2022 r. S&P prognozuje stopę referencyjną NBP na poziomie 0,50 proc. i 1,50 proc. na koniec 2023 r., co miałoby zakończyć cykl luzowania.

Poprzednio S&P prognozowała podwyżki najwcześniej w 2023 r. - łącznie o 15 pb. w tym okresie.

PAP Biznes/kp