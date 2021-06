WIDEO Przedsiębiorcy napędzą elektromobilność w Polsce!

Dziwny splot specyfiki polskiego rynku oraz sprytnych rozwiązań prawnych i podatkowych może pomóc drastycznie przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Czy elektryki „wjadą” przez leasing? Tak wynika z opublikowanego własnie raportu „Floty samochodów kluczem do elektromobilności” - opracowanego przez PKO Leasing we współpracy z Masterlease i Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Gościem Wywiadu Gospodarczego jest Maciej Matelski, dyrektor Biura Kompetencji ds. Rynku Samochodów Osobowych PKO Leasing

To ważny dla gospodarki temat, choćby dlatego, że Polska jest na 6 pozycji w Europie pod względem ilości samochodów na rynku, ale w elektromobilności ma spore opóźnienia. Choćby pod względem ładowarek do pojazdów elektrycznych w miastach, w samym Londynie jest tyle ładowarek, co obecnie w całej Polsce (obecnie w Polsce jest około 1500 stacji ładowania). To przepaść. Jest to też, wskazany przez przedsiębiorców w raporcie jeden z głównych hamulców ich decyzji zakupowych. Natomiast, jak wskazuje raport, intencja zakupowa polskich przedsiębiorców, odnośnie zakupu auta elektrycznego, jest duża.

Raport pokazał nam, że wiele firm jest bardzo otwartych na zakup takiego samochodu elektrycznego, natomiast zwraca też uwagę na bariery które towarzyszą temu zakupowi. To przede wszystkim cena tego samochodu. Ona niestety jeszcze odbiega od ceny samochodu z napędem konwencjonalnym, natomiast te różnice zaczynają się bardziej zacierać z uwagi na to, że główny komponent tych samochodów, czyli bateria, staje się coraz tańsza, a więc ta różnica zaczyna się zacierać. Przewiduje się, że w 2025 ceny wielu tych pojazdów elektrycznych zrównają się z cenami aut elektrycznych - ocenia Maciej Matelski, dyrektor Biura Kompetencji ds. Rynku Samochodów Osobowych PKO Leasing.

Firmy w Polsce przekonują się do elektromobilności – już 20 proc. przedstawicieli sektora MSP rozważa budowę floty pojazdów w oparciu o hybrydy plug-in lub samochody elektryczne. Firmy mające elektryki we flocie w 81% oceniają koszty ich utrzymania na niższe w porównaniu z autami spalinowymi lub klasyczną hybrydą. Tymczasem w percepcji pozostałych firm te koszty niesłusznie uznawane są za wyższe (23% odpowiedzi) lub takie same (44%). Jednak obecnie tylko 2% badanych MSP deklaruje korzystanie z w pełni elektrycznych samochodów (5% w firmach średniej wielkości), w 3% flot jeżdżą hybrydy plug-in, a co 10. przedsiębiorca posiada klasyczną hybrydę. Dominują samochody spalinowe. Dźwignią do zmiany tej sytuacji ma być kończony właśnie projekt dofinansowań zakupu pojazdów elektrycznych oraz zaangażowanie firm leasingowych - bo w Polsce mamy mnóstwo przedsiębiorców i „przedsiębiorców”, czyli samozatrudnionych, wykonujących zlecenia typowe dla etatu, jednak jako własna działalność, jedni i drudzy lubią brać samochody w leasing i dlatego to właśnie to leasing napędza sprzedaż nowych aut w Polsce.

W ujęciu podatkowym już teraz auto elektryczne opłaca się kupić bardziej niż auto z napędem tradycyjnym, konwencjonalnym, ponieważ jest wyższy limit kosztu uzyskania przychodu. Przy aucie tradycyjnym jest to 150 tys. zł. Przy aucie elektrycznym 225 tys. zł. To jest ten jeszcze jeden, dodatkowy element w postaci tarczy podatkowej, z którego przedsiębiorcy mogą skorzystać - dodaje dyrektor PKO Leasing.

Wśród najczęściej wskazywanych przez MSP zachęt do rozwoju floty elektrycznej znajdują się: dofinansowania i dopłaty (ponad 75%), miesięczne opłaty porównywalne z autami spalinowymi (64%) oraz ułatwienia w ruchu miejskim (60%).

