Prezydent: Trójmorze ma gigantyczny potencjał

Inicjatywa Trójmorza ma olbrzymi, gigantyczny potencjał; kraje członkowskie Inicjatywy są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania - mówił we wtorek w Lublinie prezydent Andrzej Duda

Podczas II Forum Regionów Trójmorza w Lublinie prezydent podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza to 112 mln mieszkańców i 30 proc. Unii Europejskiej. „To jest naprawdę olbrzymi, gigantyczny potencjał” - ocenił.

Zwracał przy tym uwagę, że w ostatnich 15 latach państwa Trójmorza rozwijały się najbardziej dynamicznie w całej Europie, ponieważ - jak mówił - nasze społeczeństwa są złaknione tego, aby osiągnąć taki poziom życia, jaki jest w państwach zachodniej Europy. „A ludzie u nas przyzwyczajeni są do ciężkiej pracy i gotowi są ciężko pracować po to, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje i ogromną wolę. To jest nasz potężny kapitał, którego niewykorzystanie byłoby błędem, którego nigdy by nam nie wybaczono” - zaznaczył prezydent.

Duda zauważył, że kraje członkowskie Inicjatywy Trójmorza są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania.

Przyznał, że w realizacji wspólnych i odważnych celów Inicjatywy Trójmorza wciąż znajdujemy się na początku drogi. „Chcemy budować nowe połączenia między naszymi państwami, drogi, mosty, szybkie koleje, rurociągi, światłowody. Chcemy rozwijać cyfrowe innowacje, aby nasze kraje były nie tylko nowoczesne, ale także bezpieczne i odporne na nowe, trudne wyzwania” - zadeklarował.

Chcemy transformować nasze gospodarki w kierunku gospodarki bez emisyjnej, z poszanowaniem sprawiedliwości społecznej oraz z uwzględnieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim z uwzględnieniem naszego potencjału i naszych realnych możliwości - zarówno tych finansowych, jak i uwarunkowań społecznych - dodał prezydent.

Jak ocenił, dobra współpraca państw Trójmorza poza znaczeniem gospodarczym i infrastrukturalnym ma także szczególnie istotne znaczenie w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii Covid-19.

Duda oświadczył, że Inicjatywa Trójmorza stanowi jeden z priorytetów jego prezydentury. Przypomniał, że wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z coraz większą liczbą zadań wynikających z rozwoju Inicjatywy Trójmorza w kwietniu tego roku, powołując w Kancelarii Prezydenta Biuro Polityki Międzynarodowej, utworzono sekretariat ds. Trójmorza.

Liczę, że sekretariat ds. Trójmorza będzie realną wartością dodaną, wzmacniającą zainteresowanie i pozwalającą na koordynację licznych inicjatyw w zakresie trójmorskim na terenie Rzeczypospolitej - mówił prezydent.

