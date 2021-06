Odporność i konkurencyjność gospodarki w Krajowym Planie Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje serię spotkań, podczas których prezentuje zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) po konsultacjach społecznych - wysłuchania odwrócone. Pierwsze spotkanie poświęcone jest filarowi KPO „Odporna i konkurencyjna gospodarka”. Wydarzenie otworzył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda

Zależy nam na tym, aby KPO jak najlepiej odpowiadało na polskie potrzeby rozwojowe, dlatego zorganizowaliśmy szerokie konsultacje społeczne dokumentu. Dziś pokazujemy, jak KPO zmieniło się po tych spotkaniach. Fundusz Odbudowy, z którego finansowany będzie KPO, to zupełnie nowy instrument, zarządzany przez KE i jednocześnie bardzo istotne źródło finansowania ważnych reform - mówił wiceminister Waldemar Buda. Gospodarka w KPO po zmianach

Około 250 osób, instytucji czy organizacji zgłosiło ok. 1,3 tys. uwag do części KPO dotyczącej gospodarki (komponent A). W ich wyniku nastąpiły w projekcie zmiany dotyczące między innymi: reform związanych z rynkiem pracy (np. opieka długoterminowa, segmentacja rynku pracy) oraz inwestycjami w skracanie łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. W dokumencie dodano działania dotyczące rozwoju kompetencji krajowych w zakresie obserwacji Ziemi i technologii kosmicznych podwójnego przeznaczenia oraz dopisano wsparcie rozwoju ekonomii społecznej. Doprecyzowano także reformy i inwestycje dotyczące opieki nad dziećmi do lat trzech.

KPO będzie realizowany do połowy 2026 r. i rozliczany z efektów co pół roku. Tak więc co sześć miesięcy, żeby uzyskać środki finansowe trzeba przedstawić zrealizowaną inwestycję lub reformę.

Wysłuchania odwrócone

Seria wysłuchań odwróconych, dotycząca nowej perspektywy finansowej, rozpoczęła się spotkaniem na temat Umowy Partnerstwa, które odbyło się 23 czerwca.

Wysłuchanie to umożliwienie wypowiedzenia się, przedstawienia opinii i oczekiwań. W trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między uczestnikami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca, a ich celem jest dostarczenie w danej sprawie argumentów i opinii różnych podmiotów oraz wyważenie sprzecznych interesów stron.

W marcu (22, 23, 24, 29 i 30 marca) 2021 r. odbyło się 5 wysłuchań publicznych na temat Krajowego Planu Odbudowy, oddzielnie dla każdego komponentu KPO. Patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa, funkcjonujący w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.

Wysłuchania odwrócone są odpowiedzią na pierwszą serię spotkań. Mają na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w dokumencie, zaproponowanych podczas konsultacji społecznych oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście KPO.

Kolejne spotkania odbędą się: 30 czerwca (Efektywność, jakość i dostępność systemu ochrony zdrowia), 1 lipca (Transformacja cyfrowa), 2 lipca (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności), 5 lipca (Zielona, inteligentna mobilność) i są na żywo transmitowane na kanale MFiPR w You Tube. Więcej informacji na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

MFiPR/KG