KRRiT: Możliwe, że wszystkie kanały TVN stracą koncesje

Zapowiedź kłopotów z przedłużeniem koncesji dla TVN24 to początek sporu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z nadawcą TVN. KRRiT nie wyklucza, że cofnie koncesję wszystkim stacjom TVN, jeśli dojdzie do fuzji Warner Media z grupą Discovery, do której obecnie należą – informuje portal Wirtualnemedia.pl

Przedmiot sporu wiąże się z artykułem 35 ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z nim, koncesja może być wydana osobie lub firmie pochodzącej z Polski lub z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecna koncesja jest z nim zgodna, ponieważ właściciel TVN – amerykański koncern Discovery – zarządza stacją poprzez spółkę Polish Television Holding BV, zarejestrowaną w Niderlandach, a więc w obrębie EOG. Sytuacja jednak zmieni się z chwilą finalizacji zapowiadanej fuzji Warner Media z Discovery.

Z naszych informacji wynika, że zapowiadana fuzja Warner Media z Discovery może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje dla TVN Grupy Discovery aniżeli nieprzedłużenie koncesji dla TVN24, czy TVN7 – informuje portal wirtualnemedia.pl.

Zgodnie bowiem z innym zapisem ustawy o radiofonii i telewizji, artykułem 38, KRRiT może cofnąć koncesję, jeżeli nastąpi przejęcie kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę, a tak właśnie kwalifikuje się zapowiadana fuzja.

KRRiT: Chodzi o wszystkie koncesje TVN

Ten wątek dotyczy wszystkich koncesji tej grupy i tego podmiotu. Wnioski z tego wynikające dotykają TVN24, TVN7, ale też głównej koncesji. Chodzi o podmiot, który tę koncesję posiada. Również inne podmioty, które mają dominujący kapitał pozaeuropejski. Polskie podmioty są dyskryminowane w tego typu interpretacji, bo polski podmiot nie może dysponować tak swobodnie jak podmiot europejski, a często jest to sztuczny wehikuł, żeby przenosić te prawa. Sztucznie tworzy się spółki w krajach europejskich, co jest dyskryminujące dla polskich przedsiębiorców – powiedział przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski.

W dyskusji na temat tego, dlaczego proces koncesyjny TVN24 trwa tak długo brali udział parlamentarzyści, m.in. posłanka opozycji Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz PiS-u Joanna Lichocka i Marek Suski.

Poseł Marek Suski zapytywał, czy KRRiT ma obowiązek informować podmioty zagraniczne o przepisach, jakie obowiązują w Polsce, oraz czy KRRiT była informowana o zawarciu transakcji dotyczącej właścicieli TVN-u. Suski pytał też czy w Polsce są przepisy regulujące dopuszczany procentowy udział zagranicznego kapitału w polskich mediach, oraz analogicznie, Ile Polska ma udziału w rynku telewizyjnym w USA? i czy jest tu jakakolwiek równowaga.

Kwestia jednak dotyczy zgodności funkcjonowania koncernu medialnego, do którego należy stacja TVN, z przepisami polskiego prawa, bo przecież żadna firma nie może mieć takiego statusu, aby polskie prawo jej nie obowiązywało.

