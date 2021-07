Barometr EFL: wartość indeksu najwyższa od ponad 2 lat

Główny indeks Barometru EFL na III kwartał br. wzrósł o 0,7 pkt kw/kw do 53,5 pkt, podał Europejski Fundusz Leasingowy

W porównaniu do poprzedniego kwartału, ponad dwa razy więcej przedsiębiorców z sektora MSP prognozuje większą sprzedaż w najbliższych miesiącach (47%. vs. 21%.). Eksperci EFL podkreślają, że więcej zamówień to lepsza płynność finansowa, na którą liczy 42% firm.

W pomiarach przedpandemicznych można było doszukiwać się trendów, podobnych zmian w analogicznych okresach kolejnych lat. Kryzys wywołany koronawirusem to wszystko zaburzył. I tak, w ‘normalnym czasie’ pomiędzy II a III kwartałem nastroje mikro, małych i średnich przedsiębiorców pogarszały się, podczas gdy w najnowszym Barometrze mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Taki obrót spraw nas bardzo cieszy, tym bardziej, że słupki wynikowe rosną już trzeci kwartał z rzędu, a drugi raz został przekroczony próg ograniczonego rozwoju - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt. w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Poziom 53,5 pkt. osiągnięty w III kwartale 2020 roku przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach, podkreślono.

Jeszcze nigdy dotąd wskaźnik dla przedsiębiorstw nie był tak zbliżony do siebie niezależnie od wielkości firmy. Zarówno firmy mikro, małe oraz średnie uzyskały zbliżony wskaźnik oscylujący w okolicach 53 pkt. W przypadku mikroprzedsiębiorstw można mówić o widocznym wzroście nastrojów (z 45,9%. w II kwartale br. do 53,1%. w III kwartale br.), zaś w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw o nieznacznym spadku o ok. 1 pkt proc. kw/kw, wskazano również.

Istotnych różnic pomiędzy podmiotami różnej wielkości nie widać także w poszczególnych obszarach, za wyjątkiem inwestycji. Wśród najmniejszych firm zatrudniających do 9 pracowników zaledwie 4,5%. prognozuje więcej inwestować, podczas gdy w małych - 7,5%, a w średnich - 11%, podano także.

W III kwartale br. ‘ruszyła’ sprzedaż. Niemal połowa przedstawicieli sektora MŚP (47%) prognozuje większe zamówienia w kolejnych miesiącach. To najlepszy wynik od kilku kwartałów, w których poziom planowanej sprzedaży utrzymywał się w w okolicach 21%. W związku z większymi zamówieniami, na zdecydowanie lepszy obraz liczą przedsiębiorcy w obszarze płynności finansowej. 42%. firm MŚP liczy na jej poprawę. To dwukrotny wzrost względem poprzedniego kwartału (21%) - czytamy w komunikacie.

W porównaniu do pomiaru z II kwartału br. widać jednak stagnację w inwestycjach: 7% firm prognozuje ich wzrost, podczas gdy kwartał wcześniej było to 25%. Zmalał także odsetek firm przewidujących wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (z 26% w II kw. br. do 11%. w III kw. br.), co może być powiązane ze spadkiem planowanych inwestycji, podano także.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 18 czerwca do 2 lipca 2021 roku.

