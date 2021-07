Prezydent i premier złożyli wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego

W sobotę prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i złożyli wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich w Warszawie.

Wieńce pod Pomnikiem złożyli także: w imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, w imieniu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski oraz uczestnicy Powstania Warszawskiego i przedstawiciele organizacji kombatanckich.

Wieniec złożył również, goszczący na uroczystościach, premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet.

1 sierpnia przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

PAP/kp