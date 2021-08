Maląg: słowa Tuska obrażają polskie kobiety, macierzyństwo to piękny czas

Słowa Donalda Tuska obrażają polskie kobiety – oceniła w sobotę szefowa MRiPS Marlena Maląg. Macierzyństwo to piękny czas, a rząd dba o stabilizację rodzin, m.in. łączenie życia osobistego i zawodowego - powiedziała

Minister rodziny i polityki społecznej była pytana w TVP o słowa Tuska ze spotkania w Nakle nad Notecią, które miało miejsce w mijającym tygodniu.

Tusk mówił na nim m.in, że „rodzina musi być szczęśliwa, nowoczesna, otwarta, a oboje rodzice muszą mieć możliwość podjęcia pracy”. „Kobieta musi mieć poczucie pełnej równości. Przecież tak długo, jak będzie rządziła ta ekipa Czarnków, Ziobrów, mizoginów jakichś kompletnych (…) tak długo kobieta będzie miała poczucie, że jest drugim sortem, gorszą kategorią. I nie będzie miała wiary w to, że zmieni się ten model ciągle obowiązujący w wielu domach w Polsce, że ona musi się wszystkim zajmować” – powiedział Tusk.

I urodzenie dziecka, nie mówiąc już o dwójce, trójce, czwórce, to jest demograficznie fajna rzecz, ale jakże często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia, nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest ok, kiedy żona zaiwania od rana do wieczora, a on ma wzory postępowania od samej góry począwszy - dodał polityk.

Szefową MRiPS, która była gościem sobotnich „Wiadomości” zapytano, czy jako mama dwójki dzieci, doskonale zna określenie „udręka”.

Dzisiaj macierzyństwo to jest wielka przygoda. Łączenie macierzyństwa z pracą zawodową, to co zapewnia rząd Prawa i Sprawiedliwości, oparty na stabilizacji polskich rodzin, to jest kierunek, który my realizujemy, w przeciwieństwie do tego, co mówi pan Donald Tusk – powiedziała Maląg.

To jest skandal. Te słowa obrażają polskie kobiety – oceniła.