Powiedz „sprawdzam” swojemu pracodawcy. Teraz jest najlepszy moment!

Polski Ład nie zlikwiduje „śmieciówek” ani przymusowego samozatrudnienia. Jednak może szybko zweryfikować i wskazać „dobrych i złych” pracodawców!

Jedną z pozytywnych, a obecnie w ferworze krytyki, pomijaną stroną Polskiego Ładu jest chęć ograniczania umów cywilnoprawnych, m.in. dzięki pełnemu oskładkowaniu umów zlecenia, a także perspektywie, (pytanie, jak długiej), wprowadzenia jednego kontraktu na pracę.

PŁ w praktyce dotyczącej rynku pracy oznacza, że ogólnie umów śmieciowych powinno być w niezbyt dalekiej przyszłości mniej. Również samozatrudnienie, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać na nowo weryfikowana i to przez dwie strony: firmę która w ten sposób „zatrudnia” oraz samego samozatrudnionego.

Warto też pamiętać, że już obecnie takich niechcianych form współpracy jest mniej niż kiedyś, a głównymi czynnikami korzystnych zmian są: dobra sytuacja na rynku pracy, silne związki zawodowe działające w dużych zakładach pracy, a teraz także dochodzą do tego dodatkowo rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie.

Pandemia też ma w tym swój udział, bo przyspieszyła wzrost etatów – firmy chcą w tym czasie zadbać o pracowników i związać ich ze sobą „na poważnie”, dlatego, by nie mieć w przyszłości problemów kadrowych, bo po prostu bardzo zaczyna brakować ludzi do pracy.

Jeśli więc ktoś jest na „przymusowym” samozatrudnieniu, albo niechcianej umowie zlecenia (a trzeba pamiętać, że wielu osobom umowa-zlecenia lub umowa o dzieło, autentycznie bardzo odpowiada) i chce tę sytuację zmienić, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by taką zmianę pertraktował i zastąpił ją np. umową o pracę. To nie jest zabronione, ale wręcz wskazane.

Jeśli pracodawca powie: OK, ale netto będziesz zarabiał mniej, bo inaczej się to nie opłaca – należy rozważyć, co lepsze. Zostać i czuć się oszukanym, dalej pertraktować, albo, gdy pracodawca wyjątkowo zaszedł za skórę zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

To trzecie rozwiązanie jest bardzo niekomfortowe, ale przecież jednak dość popularne. Inspektorzy pracy przed pandemią w 2019 przeprowadzili ponad 73 tys. kontroli, z których 40 proc. stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała takie kluczowe sprawy jak: wynagrodzenie za pracę, stosunek pracy, czas pracy, legalność i bezpieczeństwo pracy. Pandemia nieco zmieniła sytuację, ale powoli wszystko wraca do normy.

Andrzej Kubisiak, dyrektor w Polskim Instytucie Ekonomicznym i ekspert rynku pracy, oceniał niedawno w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl, że spadek umów cywilnoprawnych jest w Polsce już dość systematyczny i jest to również jeden z celów wprowadzenia Polskiego Ładu.

Założenia Polskiego Ładu mają na celu też zmniejszenie arbitrażu pomiędzy umowami o pracę a innymi formami zatrudnienia. Na poziomie podatkowym ten arbitraż będzie ograniczany, szczególnie w porównaniu z umowami o pracę i jednoosobowych działalnościami gospodarczymi - oceniał ekspert PIE.

Podkreślał także, że w jakimś stopniu elastyczność na rynku jest potrzebna. Umowy cywilno-prawne nie mogą zupełnie zniknąć z obiegu publicznego. Chodzi tylko o to, by nie były nadużywane do zastępowania klasycznych umów o pracę.

Mając na uwadze nie tylko Polski Ład, ale przede wszystkim, to co się obecnie dzieje na rynku zatrudniania i wynagrodzeń – jeśli ktoś rzeczywiście myśli o zmianach – to jest to odpowiedni czas.

Nie tylko dlatego, że początek roku sprzyja podejmowaniu ważnych decyzji. Wskazują na to konkretne liczby zawarte w ostatnim raporcie płacowym poważnej firmy rekrutacyjnej Hays Poland.

Wynika z niego, że firmy mają rekordowe plany rekrutacji na 2022 r., ale aż trzy czwarte z nich spodziewa się trudności z pozyskaniem kandydatów. Takich obaw jest niemal dwa razy więcej niż przed rokiem. „Aż 95 proc. pracodawców rozpoczęło nowy rok z planami rekrutacji nowych pracowników” – wynika z raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Hays Poland. To najwyższy odsetek, odkąd prowadzone jest badanie, czyli od roku 2017.

I fakt ten obrazuje, jak dynamiczna będzie sytuacja na rynku pracy w nadchodzących miesiącach.

