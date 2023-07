Kto bogatemu zabroni…

Amerykańskie media informują o tłoku, jaki na niewielkim, lokalnym lotnisku w rejonie Sun Valley (w stanie Idaho) wywołali najbardziej znani miliarderzy

Przylatują tu na doroczne spotkanie Allen & Co. Niemal każdy własnym odrzutowcem i niemal każdy znany jest z wielu wystąpień, przemówień i snucia opowieści o tym, jak ważna i konieczna jest ochrona klimatu. W spotkaniu udział biorą (według Bloomberga) m.in. założyciel Amazona Jeff Bezos, dyrektor generalny Google Sundar Pichai, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman, współzałożyciel Facebooka Mark Zuckerberg i współzałożyciel Microsoftu Bill Gates.

Wszyscy chętnie opowiadają przy różnych okazjach, jak wiele świat – czyli inni muszą zrobić, by ratować klimat i ograniczać emisję zanieczyszczeń. Sami także „wspierają klimat finansowo”, ale z lotów odrzutowcami trudno im zrezygnować. Na przykład Jeff Bezos zapowiedział, że rozda swój majątek – wyceniany na ponad 120 mld dolarów m.in. by ratować planetę, choć nie podał szczegółów i nie przeszkadza mu to w organizowaniu lotów w kosmos. Szef Google zadeklarował, że koncern osiągnie w ciągu kilku lat neutralność klimatyczną, co nie wpłynęło na współpracę z największym producentem ropy na świecie – Saudi Aramco, który na sprzedaży surowca w zeszłym roku zarobił 161 mld dol. Zaś Bill Gates nawet wydał książkę zatytułowaną „Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej. Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy”.

Dość powiedzieć, ze lotnisko średnio obsługuje około 10 samolotów dziennie, teraz prywatnych odrzutowców jest co najmniej kilkanaście razy więcej, więc nic dziwnego że niektóre „muszą czekać w kolejce”, by móc wylądować, w tym czasie krążyć nad lotniskiem. O tym, że mały odrzutowiec to duża emisja, wiadomo od dawna. Według Greenpeace to najbardziej zanieczyszczający ziemię środek transportu, a emisje CO2 są 50 razy większe w porównaniu z pociągami.

Można spodziewać się, że „walka o klimat” będzie jednym z tematów rozmów, choć nie zdominuje spotkania Allen & Co., poza tym oczywiście zaplanowano część rozrywkową jak gra w tenisa i golfa. W końcu to „letni obóz miliarderów”.

Agnieszka Łakoma

Na podst. nypost.com