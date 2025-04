Tusk wcisnął hamulec. Europa nam odjeżdża

Eurostat opublikował dane dotyczące poziomu PKB w poszczególnych krajów członkowskich na głowę mieszkańca liczonego z uwzględnieniem siły nabywczej krajowej waluty (PPS) w 2024 roku, z których wynika, że Polska zamiast skracać dystans do najbardziej zamożnych krajów, niestety zaczęła go tracić – wskazuje ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

W 2024 roku w Polsce ten wskaźnik wyniósł 79 proc. średniej unijnej i wyprzedziliśmy pod tym względem 7 krajów UE, Bułgarię (66 proc.), Grecję (70 proc.), Łotwę (71 proc.), Słowację (75 proc.), Chorwację (77 proc.), Węgry (77 proc.) i Estonię (79 proc.), pozostałe kraje UE miały ten wskaźnik na wyższym poziomie niż Polska. W przypadku 9. z nich był on wyraźnie wyższy niż 100 proc. średniej unijnej (Malta, Szwecja,Austria, Niemcy,Belgia, Dania, Holandia) - podaje dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Koniec trendu gonienia unijnej czołówki

Zaskakujące w tych danych, prezentowanych przez Eurostat w odniesieniu do Polski jest odwrócenie dotychczasowego trendu szybkiego gonienia, najbardziej zamożnych krajów krajów UE, co niestety oznacza tracenie dystansu do tych krajów.

Nawet w latach trudnych dla polskiej gospodarki, w sytuacji tzw. szoków zewnętrznych, czyli pandemii Covid19 i agresji Rosji na Ukrainę, dystans do krajów UE, był cały czas skracany.

W 2021 roku wskaźnik ten wyniósł 77 proc., w 2022 roku 79 proc., a w 2023 roku aż 80 proc. średniej unijnej i był to jego najwyższy poziom, po blisko 20 latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Niestety w roku 2024, jak wynika z danych Eurostatu, wskaźnik ten po raz pierwszy spadł do poziomu z 2022 roku, mimo tego ,że jak podaje GUS, rok ubiegły był dobry dla polskiej gospodarki, bowiem PKB, wzrósł aż o 2,9 proc.

