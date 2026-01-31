Premier i minister bujają w obłokach... nad przepaścią

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański idzie w ślady premiera Donalda Tuska i ochoczo publikuje w mediach społecznościowych wpisy i filmiki, w których twierdzi, że gospodarka „hula”, a Polakom żyje się coraz lepiej, z mocną sugestią, że to przede wszystkim zasługa rządu koalicji 13 grudnia – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Żeby uzmysłowić sobie na czym polega to funkcjonowanie rządzących w swoistym matriksie, wystarczy przywołać po dwóch latach rządzenia ekipy Tuska, sytuację w trzech obszarach: finansach publicznych, ochronie zdrowia i na rynku pracy.

Tusk zadłużył Polskę w tempie i skali dotąd niewidzianej

Przypomnijmy, że rok 2024 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości aż 211 mld zł, w roku 2025 najprawdopodobniej sięgnął około 275 mld zł (wstępne dane MF ogłosi w lutym), a na rok 2026 minister Domański zaplanował budżet z deficytem blisko 272 mld zł, a więc łączna suma tych deficytów w 3 kolejnych budżetach rządu Tuska przekroczy 750 mld zł. Co więcej, ponieważ minister Domański także chętnie pożycza pieniądze poza budżetem na realizację zadań publicznych, to łączny dług publiczny zaciągnięty przez rząd Tuska tylko w 3 lata sięgnie wręcz niewyobrażalnej kwoty 1,1 biliona złotych. Wszystkie rządy w Polsce zadłużył nasz kraj przez w latach 1989-2023 na kwotę około 1,7 biliona złotych, rząd Tuska, zaledwie w 3 lata, jak wszystko na to wskazuje, zadłuży nas na wspomnianą wyżej kwotę co najmniej 1,1 biliona złotych

Katastrofa finansowa w służbie zdrowia

Już w czasie prac nad budżetem na rok 2026 jasne było, że mimo budżetowej dotacji dla NFZ zabraknie przynajmniej 23 mld zł, aby sfinansować zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia. Przypomnijmy, że „ściągnięta” przez premiera Tuska z Gdańska, nowa minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, wystąpiła w listopadzie ubiegłego roku do ministra finansów z propozycją cięcia wydatków w NFZ na ponad 20 mld zł, w tym cięcia wydatków na leczenie pacjentów na kwotę ok. 10,3 mld zł, oraz ograniczeniem wydatków płacowych w szpitalach o kolejne 10 mld zł. A wystąpienie to było rezultatem żądania przez ministra finansów cięć wydatków przez NFZ, bowiem jeżeli to nie nastąpi, Domański nie podpisze planu finansowego tego Funduszu (zresztą NFZ już w roku 2025 funkcjonował bez podpisania planu finansowego przez ministra).

Idzie ostry kryzys bezrobocia

Bardzo źle wygląda podsumowanie roku 2025 na rynku pracy, nie tylko mieliśmy do czynienia z wyraźnym wzrostem stopy bezrobocia, ale także na koniec roku, w stosunku do grudnia roku 2024, mamy aż o ponad 102 tysiące bezrobotnych więcej. Przypomnijmy, że od maja 2025 roku na rynku pracy w Polsce odnotowaliśmy zjawisko, z którym nie mieliśmy do czynienia od 12 lat (poza covidowym rokiem 2020), wyraźnego wzrostu bezrobocia, w sytuacji kiedy w okresie letnim, bezrobocie w naszym kraju zawsze spadało. Według danych GUS w maju 2025 roku wyniosło ono 5 proc., w czerwcu już 5,2 proc., w lipcu 5,4 proc., a w sierpniu już 5,5 proc., a we wrześniu 5,6 proc., a w grudniu wyniosło 5,7 proc., co w liczbach bezwzględnych oznacza to już blisko 889 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, a więc o ponad 102 tys bezrobotnych więcej, niż w grudniu 2024 roku. Co więcej, jak podawał GUS, w tych miesiącach letnich urzędy pracy w całym kraju rejestrowały średnio po około 100 tys. nowych bezrobotnych (sumarycznie w całym roku ponad 500 tysięcy), co oznaczało, że sytuacja na rynku pracy niestety znacząco się pogorszyła.

Propaganda w PRL-owskim stylu

Premier Tusk i jego minister odpowiedzialny za finanse i gospodarkę, nie powinni spać spokojnie, a cóż dopiero pisać i nagrywać filmiki, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ale jak widać propaganda i to w iście PRL-owskim stylu, to ich ulubione zajęcie, tyle tylko, że jest ona coraz częściej przeciw skuteczna, ponieważ to twarda rzeczywistość uderza w codzienne życie, coraz większej liczbie Polaków.

Oprac. Sek

