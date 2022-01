MF: System podatkowy Polskiego Ładu oferuje rozwiązania z UE

Jak poradzić sobie z podatkami, jak rozumieć reformę Polskiego Ładu i czego można się spodziewać po podatkach w 2022 r? Polski Ład jest systemem podatkowym zbudowanym od nowa. Część systemu podatkowo-składkowego do tej pory była u nas nieracjonalna – przede wszystkim niski klin podatkowo-składowy dla osób, które zarabiają więcej, a dość wysoki dla osób o niższych zarobkach. W efekcie osoby mniej zarabiające dokładały się do budżetu bardziej niż osoby lepiej zarabiające, i to w ramach Polskiego Ładu odwracamy – mówi Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Aleksander Łożykowski w Wywiadzie gospodarczym z Maciejem Wośko w telewizji wPolsce.pl

Maciej Wośko: Polski Ład jest niezwykle szerokim programem społeczno-gospodarczym, a zmiany w systemie podatkowym są ważnym elementem tego projektu - mówił Tadeusz Kościński. Około 90 proc. podatników skorzysta na zmianach w podatkach lub będą one dla nich neutralne. Na nowym systemie podatkowym zyskają przede wszystkim podatnicy mniej zarabiający. Co pana zdaniem jest najważniejszym elementem tej reformy podatków w Polskim Ładzie?

Aleksander Łożykowski: Klika elementów wyróżnia się w Polskim Ładzie jako części centralne reformy podatkowej. Najważniejsza z nich to reforma klina podatkowo-składkowego, a więc tego, jakie obciążenia ponosi podatnik z tytułu podatków i różnych innych obowiązkowych składek, np. składki zdrowotnej płaconej na finansowanie służby zdrowia.

Wiele rozwiązań reformy podatkowej kierujemy do przedsiębiorców, którzy inwestują w działalność gospodarczą. Wprowadzamy ulgi podatkowe wspierające przedsiębiorczość i inwestycje, mamy też bogatą ofertę estońskiego CIT, czyli odrębnego systemu opodatkowania dochodów, w którym w ogóle nie płacimy podatku dochodowego na bieżąco lub opodatkowanie jest bardzo atrakcyjne.

Bardzo istotnym aspektem Polskiego Ładu jest zwiększanie sprawiedliwości systemu podatkowego – ale nie poprzez wyrównanie obciążeń podatkowych dla osób lepiej zarabiających, ale poprzez kontynuowanie walki z szarą strefą i dalsze uszczelnianie systemu podatkowo-składkowego.

Wychodzimy z wczesnego etapu tworzenia systemu podatkowo-składkowego i wchodzimy w nowoczesność, zamykamy etap dorastania. Od stycznia Polska ma nowoczesny, logiczny w założeniach system podatkowy – jest to wreszcie system sprawiedliwy, mówił wiceminister Jan Sarnowski. Na czym polega nowoczesność i sprawiedliwość nowego, poprawionego systemu podatkowego?

Polski Ład jest systemem podatkowym zbudowanym od nowa. Porównaliśmy system podatkowy obowiązujący w Polsce do krajów z lepiej rozwiniętymi systemami podatkowymi, np. Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, czy innych krajów UE i OECD. Pewne elementy systemu podatkowo-składkowego do tej pory były u nas nieracjonalne – przede wszystkim niski klin podatkowo-składowy dla osób, które zarabiają więcej, natomiast dość wysoki klin podatkowo-składkowy dla osób z niższymi zarobkami. W efekcie osoby o niższych zarobkach dokładały się do budżetu bardziej niż osoby lepiej zarabiające, i to w ramach Polskiego Ładu odwracamy.

Polski ład, rozwiązania podatkowe / autor: Fratria/ MF

Zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań. Pojawia się też wiele informacji, również nieprawdziwych. Zachęcamy do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim naszych oficjalnych źródeł. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu publikowane są m.in. na stronach internetowych resortu finansów, również na portalu podatki.gov.pl. Organizowane są także webinary, w których eksperci MF wyjaśniają zagadnienia podatkowe.

Zapraszamy też do oglądania kolejnych programów poświęconych zmianom wprowadzonym w systemie podatkowym 1 stycznia 2020 na antenie tv wPolsce.pl i na portalu wGospodarce.pl, w których eksperci MF będą odpowiadali na najczęściej zadawane pytania dotyczące Polskiego Ładu.

Czytaj też: Polska buduje koalicję państw sprzeciwiających się rozwiązaniom pakietu Fit for 55

MT