„Sytuacja bardzo dziwna, precedensowa”

„Brak absolutorium dla władz GPW to dziwna sytuacja, precedensowa, jaka do tej pory nie miała miejsca. Powinny być ku temu ważkie powody, ja ich nie znam ani nikt mi ich nie przedstawił. Wyniki finansowe GPW są bardzo dobre i stabilne. Co więcej, nadaliśmy spółce kierunek rozwoju, który będzie przynosił profity w przyszłości” – powiedział w programie „Wywiad Gospodarczy” na antenie telewizji wPolsce.pl były prezes GPW SA dr Marek Dietl w rozmowie z red. Maciejem Wośko.

W czwartek 11 lipca ciąg dalszy walnego zgromadzenia akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych SA, na którym zdecyduje się, czy były prezes GPW dr Marek Dietl uzyska absolutorium.

„Wyniki finansowe GPW są bardzo dobre i stabilne. Co więcej, nadaliśmy spółce kierunek rozwoju, który będzie przynosił profity w przyszłości. Strategia jaką realizowaliśmy na GPW była wizja odbudowy tego biznesu podstawowego, jakim jest obrót giełdowy. Przychody z tytułu organizacji obrotu giełdowego wzrosły o 31 proc. od roku 2016. Chodziło nam też o wykorzystanie kluczowych kompetencji giełdy, jakim jest zarządzanie platformami, gdzie się spotyka podaż i popyt, stworzyliśmy ich kilka, niektóre już notują przychody i druga kompetencja to technologia, gdzie perłą w koronie jest stworzony na GPW najszybszy system transakcyjny na świecie WATS dedykowany całej Grupie Kapitałowej GPW, ale też z poważnym potencjałem eksportowym” – powiedział dr Marek Dietl.

Na GPW była prowadzona wszechstronna kontrola KNF obejmująca okres 2017-2022 i nie było po niej żadnych zastrzeżeń. Także audyt wewnętrzny na GPW za rok 2023 wypadł bardzo dobrze. Nie znam żadnych innych audytów– dodał dr. Marek Dietl.

W tym kontekście ewentualny brak absolutorium byłby decyzją niezrozumiałą i niesprawiedliwą. Dla takiej decyzji powinny być ważkie powody, ja ich nie znam ani nikt mi ich nie przedstawił – ocenia były prezes GPW.

Obejrzyj całą rozmowę z dr. Markiem Dietlem w „Wywiadzie Gospodarczym”.

