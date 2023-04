"Petarda"! Rządowy program "Kredyt 2 proc." Czy warto?

Czy warto skorzystać z rządowego programu „Kredyt 2 proc.”? Gościem Maksymiliana Wysockiego był Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Jeżeli ktoś spełnia warunki programu, czyli nie ma ukończonego 45. roku życia i nie ma w posiadaniu żadnego innego mieszkania - to będzie mógł skorzystać z programu „Kredyt 2 proc.” - o ile posiada zdolność kredytową. Ale czy warto?

Bezpieczny kredyt 2 proc. jest tak stworzony, aby podbudować naszą zdolność kredytową. Więc tak - opłaca się skorzystać z tego programu. Według mnie, jeżeli ktoś może z tego programu skorzystać i tego nie zrobi, to moim zdaniem popełni błąd, ponieważ jak wskazuje nazwa programu „bezpieczny kredyt” będzie oprocentowany na 2 proc., więc jest to ekstremalnie tani kredyt, mówi Bartosz Turek

Co będzie z kredytobiorcą, jeżeli rząd wycofa się z tego finansowania? Co do zasady, mechanizm programu jest spektakularnym osiągnięciem, ponieważ żaden posiadacz kredytu hipotecznego do tej pory nie miał czegoś takiego, że przez pierwsze lata zadłużenia spłaca część kapitałową kredytu.

Załóżmy, że zadłużamy się na 400 tyś zł. Wtedy rata takiego kredytu wynosiłaby ok. 2100 zł na 30 lat. Z czego większość będzie spłacała kapitał kredytu, a mniejsza część raty będzie spłacała odsetki.

To jest właśnie ta rewolucja! Do tej pory, przez pierwsze lata spłacanych kredytów hipotecznych nasz kredyt nie malał bo spłacaliśmy głównie odsetki.

Wracając do podanego wcześniej przykładu na normalnych warunkach, nie korzystając z rządowego programu przy kredycie na 30 lat i na kwotę 400 tyś zł płacilibyśmy ratę ponad 3000 zł. W tej racie tylko ok 200 zł byłoby przeznaczone na spłatę części kapitałowej kredytu. W przypadku bezpiecznego kredytu 2 proc. to ok 1100 zł byłoby przeznaczone na spłatę części kapitałowej. Nie dość że rata za kredyt jest niższa to szybciej spłacamy kredyt. Czyli, jeżeli przez 10 lat mielibyśmy ratę malejącą kredytu, to po 10 latach spłat kredytu będziemy mieli o 1/3 mniejszy kredyt. I dopiero po tym czasie przechodzimy na standardowe warunki spłaty kredytu, ale już z o 1/3 mniejszym kredytem.

O ile możemy wtedy mieć niższą tę ratę niż gdybyśmy mieli kredyt na normalnych warunkach po jakich dzisiaj zaciąga się kredyty?

Gdyby nic się nie zmieniło i dalej mielibyśmy drogie kredyty to jeżeli zaczęlibyśmy z ratą na wysokości 2100 zł miesięcznie w przypadku 30 letniego kredytu na 400 tyś zł. Następnie ta kwota by nam spadała do 1700 zł w okresie 10 lat jako ostatnia rata z dopłatą programu rządowego. Następnie przechodząc na normalne warunki rynkowe mielibyśmy ratę na poziomie 2300 zł. W tym czasie jest szansa, że stopy procentowe zostaną obniżone, dodaje gość Wywiadu Gospodarczego.

Wywiad Gospodarczy, jb