VIDEO KGHM miał dobry rok. Włącza się do walki z wirusem

Bardzo dobry wynik produkcyjny mimo „wiatru w twarz”. To nie był łatwy rok dla KGHM, ale w rocznych wynikach spółki są też bardzo dobre wiadomości. Spółce pomógł kurs dolara, ale nie sprzyjała cena miedzi. Mimo tego przekroczyła wielkość przychodów z roku 2018. Co obecnie ważne, koronawirus nadal omija jeszcze polską miedź. Gościem Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl był Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA

W środę KGHM zaraportował swoje wyniki roczne za 2019 rok. Można podsumować krótko, słowami samego Marcina Chludzińskiego, prezesa KGHM: „Wynik bardzo dobry, mimo wiatru w oczy”. Tym wiatrem były warunki makroekonomiczne na świecie. KGHM w 2019 roku to wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc.), rekordowa produkcja srebra (+18 proc.), wyższe o 11 proc. przychody Grupy Kapitałowej i o 5 proc. wyższa EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych i opodatkowaniem). A trzeba pamiętać, że w 2019 roku ceny miedzi spadły o 8 proc. r/r., do tego przypominająca tasiemcową operę mydlaną, albo spaghetti western, wojna handlowa między USA i Chinami oraz niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – żeby nie używać już „enty” raz słowa Brexit. Większa produkcja właśnie szczególnie pociągnęła wynik KGHM w górę.

Wynik myślę, że bardzo dobry i satysfakcjonujący. Ta większa produkcja pochodziła zarówno z aktywów zagranicznych, które wymagają dużo energii, szczególnie projekt chilijski, ale ta praca przynosi efekty oraz z uruchomienia instalacji hutniczych i z usprawnienia historycznych problemów technicznych, które były w Hucie Głogów. Można użyć takiej przenośni, że szliśmy pod wiatr, jednak osiągnęliśmy lepszy wynik finansowy niż w czasie roku 2018, gdy ten wiatr nam sprzyjał i gdy mieliśmy go wiejącego w plecy. Tak to w skrócie wygląda – podsumował w rozmowie z nami Marcin Chludziński, prezes KGHM SA. - ocenił Marcin Chludziński, prezes KGHM.

KGHM Włączył się też aktywnie w walkę z koronawirusem. W środę spółka poinformowała o rozpoczęciu produkcji płynu do dezynfekcji rąk w wariancie podstawowym i wzmocnionym H2O2. Płyn ma być dostarczony do szpitali, urzędów i firm. Co ciekawe, produkuje go spółka Nitroerg, która na co dzień produkuje dla KGHM materiały wybuchowe. Jak mówi prezes Chludziński, udało się błyskawicznie przestawić linię produkcyjną na produkcję płynu do dezynfekcji.

Spółka odwołała też wszystkie służbowe delegacje zagraniczne oraz cofnęła zgodę na udział pracowników w krajowych konferencjach i szkoleniach. Osoby w wieku powyżej 65 lat mogą pracować zdalnie, oczywiście jeśli pozwala na to charakter ich obowiązków. KGHM przekazała też część nadwyżek własnych środków ochrony i masek Ministerstwu Zdrowia i Szpitalowi Wojewódzkiemu. Doposaża też szpitale, które szybko potrzebują pomocy i szybko mogą dostać potrzebny od firmy sprzęt. Mobilizacja związana z koronawirusem, ta odgórna i oddolna, w ocenie prezesa jest duża i naprawdę budująca. Mimo wszystko, pandemia nie wpływa obecnie ani na działalność firmy, ani na jej wyniki. Wygląda na to, że – przynajmniej na ten moment – miedź jest odporna na koronawirusa.

