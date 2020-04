Elektronizacja ZUS w kryzysie sprawdza się i w medycynie, i na rynku pracy

Rozwiązania pozwalające w kryzysie związanym z COVID-19 wspierać firmy i pracowników w znacznym stopniu opierają się na ZUS.

Przedsiębiorcy korzystają z ulg w opłacaniu składek, z odroczeń. To ZUS wypłaca postojowe. Jak podkreślała w dzisiejszym Wywiadzie Gospodarczym prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska sprzyja temu sprawnie przeprowadzana w ostatnich latach elektronizacja systemu ubezpieczeń społecznych pozwalająca dziś sprawnie zarządzać państwem.

Co ciekawe, w ostatnich 4. latach ponad dwukrotnie poprawiły się oceny Polaków co do funkcjonowania ZUS. Według badania CBOS ZUS pozytywnych było ok. 62 proc., podczas gdy 4 lata temu zaledwie 30 proc.

Wprowadziliśmy instytucję doradców emerytalnych, którzy do końca marca przyjęli ponad 7 mln klientów. Była reforma poboru składek, uproszenia a w efekcie uszczelnienie systemu poboru, które wyprzedziło nawet uszczelnienie podatków, poza VAT - podkreślała prof. Gertruda Uścińska.

Prezes ZUS mówiła również o znaczeniu elektronicznych zwolnień w walce z następstwami koronawirusa. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost liczby zachorowań i wypłacanych w związku z nimi zasiłków chorobowych system e-zwolnień umożliwia ZUS-owi natychmiastowe pozyskiwanie informacji o liczbie i przyczynach chorób. Gdy przeciętnie, nawet w okresie epidemii grypy wystawiane jest ok. 2 mln zwolnień miesięcznie, to w marcu tego roku ich liczba przekroczyła 3 mln.

Bez systemu e-zwolnień w zasadzie nie funkcjonowałaby teraz skutecznie telemedycyna – mówiła prof. Gertruda Uścińska dodając, że inne europejskie państwa zazdroszczą Polsce takiej platformy usług elektronicznych, jaką posiada ZUS.

Prezes ZUS odniosła się też w Wywiadzie Gospodarczym do zatrudnienia osób starszych wobec narastającego zagrożenia spadkiem liczby miejsc pracy. Przypomniała, że już dawno wykazano, że zawsze jest zapotrzebowanie na pracę osób z większym doświadczeniem.

Rynek pracy potrzebuje nowoczesnej wiedzy, ale także ogromnego doświadczenia i to właśnie w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie w kryzysie musi być oparte także na wykorzystaniu kapitału osób w wieku emerytalnym – mówiła prof. Gertruda Uścińska.

Anna Grabowska