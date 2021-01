Kupić czy sprzedać mieszkanie w 2021?

Dlaczego ceny mieszkań cały czas są na wysokim poziomie, pomimo, że w czasach koronakryzsu deweloperzy oddają ich wyjątkowo dużo. A także o tym, jak bardzo inwestycja w nieruchomości chroni przed inflacją i jest alternatywą przede wszystkim w stosunku do lokat bankowych - mówił w Wywiadzie Gospodarczym Bartosz Turek z HRE Investments.

Na rynku pierwotnym zaobserwowano wzrost średnich cen transakcyjnych. W Warszawie ceny transakcyjne na rynku wtórnym spadły.

Sytuację tę komentował w Wywiadzie Gospodarczym Bartosz Turek, z HRE Investments:

Faktycznie jeśli spojrzymy na to, co dzieje się z cenami mieszkań - to trzeba zauważyć, że scenariusz był zupełnie inny niż spodziewała się większość obserwatorów rynku. Tzn. koronwirus, epidemia i jej konsekwencje nie wpłynęły wcale na to, że mieszkania zaczęły taniec – mówi Bartosz Turek.