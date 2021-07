Jak bardzo telemedycyna pomaga dziś pacjentom?

Nagła utrata słuchu, to zjawisko, które jest niezwykle częste po przejściu zakażenia koronawirusem. Jednostronny niedosłuch może wystąpić niezależnie od wieku w jakim znajduje się pacjent - W takim wypadku trzeba bardzo szybko podjąć leczenie, bo inaczej prowadzi to do nieodwracalnych skutków - przekonuje otorynolaryngolog prof. Piotr Henryk Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, który był gościem Wywiadu Gospodarczego

Gość programu wyjaśniał czym zajmuje się reprezentowana przez niego dziedzina wiedzy.

Zajmujemy się wszystkim, co dotyczy ucha: niedosłuchem, głuchotą, urazami. Bólem. Drugim obszarem jest nos, zatoki przynosowe, zmysł węchu, gardło i krtań i wszystko, co jest związane z głosem i emisją głosu.

Czym wyróżnia się Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS – w jakim zakresie można sięgnąć w tej placówce po pomoc?

Naszą ideą jest to, aby pacjent miał wszystko pod jednym dachem. Jeśli jest jakiś problem ze słuchem, to chodzi o to, by była możliwość, aby pacjent przebył pełną diagnozę, leczenie na miejscu – jeśli jest to możliwe i rehabilitację. Tak, aby zająć się wszystkim kompleksowo – wyjaśnia gość programu.

Chodzi wiec o kompleksową pomoc w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w chorobach uszu, nosa gardła, krtani i zaburzeniach równowagi.

To, co jest niezwykle istotne, to przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych, które są wykonywane w palcówce w Kajetanach.

Tutaj mamy doświadczenie jedno z największych na świecie. Nigdy nie lekceważymy też tego, co jest po zabiegu operacyjnym. Każdy, kto miał taki zabieg- wie, że pierwsze dni po są niezwykle istotne, to nie jest tylko zdjęcie szwów. To także opieka rehabilitacyjna po to, by ten zabieg przyniósł określony efekt.

Należy wyróżnić kilka grup pacjentów. Pierwsza to dzieci: gdy mają nieprawidłowe wyniki badań przesiewowych lub kiedy widzimy, że nie rozwijają prawidłowo mowy. Dzieci przedszkolne mogą skarżyć się na ból ucha, głośno mówić, czy chrapać w nocy.

Są też stany doraźne, bardzo silne infekcje i bardzo silny ból ucha. Kiedy jeszcze?

W szkole często nauczyciele zauważają, że jeśli dzieci nawet dobrze słyszą, mają problem ze zrozumieniem mowy, mają problem z wypełnieniem poleceń, są rozkojarzone - to też powinno zwracać uwagę.

I grupa, która jest największa – seniorzy.

A to, co dotyczy każdej grupy wiekowej – to jednostronny niedosłuch, nagła utrata słuchu, zjawisko, które jest niezwykle częste po zakażeniu koronawirusem.

W takim wypadku trzeba bardzo szybko podjąć leczenie, bo inaczej prowadzi to do nieodwracalnych skutków.

Jakie są współczesne możliwości diagnostyki w obrębie narządu słuchu i mowy przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy telemedycyny? I jak bardzo - pandemia wpłynęła na rozwój tej dziedziny?

Telemedycyna jest obecna już od kilkunastu lat w naszej praktyce klinicznej. Bardzo często była niedoceniana.

Sprawdza się zarówno rehabilitacja jak i diagnostyka zdalna. Zwłaszcza, gdy dotyczy pacjentów z dalekich krajów.

Po takiej diagnozie wiemy, jaki to jest typ niedosłuchu, czy to jest głuchota, jak pacjenta przygotować, po to, by przyjeżdżając na leczenie wszystko było optymalnie przygotowane. I aby mógł być zastosowany cały plan leczenia.

Era koronawirusa spowodowała jeszcze szybszą analizę wyników kontrolnych i rehabilitacji. Wielu pacjentów rozpoczęło rehabilitację zdalną.

Prof. Piotr H. Skarzyński koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją oraz zdalnym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Na czym te projekty polegają?

Staramy się wyszukiwać zespoły, które są w stanie lokalnie zajmować się pacjentami. I te osoby potrzebują wsparcia. Bardzo często zdarzają się trudni pacjenci i wymaga to zdalnego połączenia się z nami, kiedy w ciągu kilku minut mówimy, co należy wykonać. Lokalny specjalista może dzięki temu poprawnie tego pacjenta poprowadzić ścieżką diagnostyczno – leczniczą lub przygotować go do leczenia w Polsce.

Wespół z profesorem Henrykiem Skrażyńskim naukowcy otrzymali ważne wyróżnienie od przedstawicieli irackiego środowiska naukowo- medycznego. Co zostało szczególnie docenione, jako osiągnięcie polskiej medycyny na arenie międzynarodowej?

Staramy się uczyć inne osoby, tak by Polska była znana nie tylko z tego, że robimy najwięcej operacji. W ciągu kilku lat przeszkoliło się u nas 70 specjalistów z Iraku, tj. cała kadra chirurgów, która na terenie całego Iraku przeprowadza operacje u dzieci głuchych lub z częściową głuchotą.

Cała rozmowa:

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych IFPS otrzymali prestiżowe wyróżnienie przyznane przez władze Irackiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi (Iraqi Society of Otorhinolaryngologistshead and Neck Surgeons) za wkład w edukację i wsparcie irackich specjalistów. Nagrodę wręczono podczas 3. edycji International Conference of Iraqi ENT Society, która odbyła się w Bagdadzie.

W konferencji wzięli udział reprezentanci z całego świata, m.in. z Egiptu, Iranu, Libanu,Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch itd. Prezentowane wykłady dotyczyły aspektówotorynolaryngologicznych, m.in. chirurgii endoskopowej, nowotworów głowy i szyi,fonochirurgii, chirurgii tarczycy i wielu innych.

Czytaj także: [Co robić, by zatrzymać młodych ludzi na wsi? VIDEO