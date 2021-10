Tesla przekroczyła barierę 1 bln dol. kapitalizacji

Europa rozpoczęła nowy tydzień od bardzo solidnej sesji – z wyjątkiem CAC40 (-0,31 proc.), dla którego obciążeniem byli m.in. producenci dóbr luksusowych, wszystkie główne indeksy kończyły dzień na plusach, najsilniejsze FTSE MiB zyskiwało 0,92 proc. Pomimo ryzyk związanych z rynkiem chińskim czy informacji o dalszych cięciach w planie fiskalnym administracji Bidena, sentyment na rynku akcji pozostaje na razie dobry, czy wręcz się poprawia, w czym sprzyja na razie przebieg sezonu wynikowego. Zgodnie z październikową ankietą Bank of America alokacja aktywów w obligacje wśród zarządzających funduszami jest rekordowo niska, co jednak można rozumieć zarówno jako efekt świetnych nastrojów, jak i dostosowanie portfeli przed taperingiem.

WIG20 wzrósł o 0,42 proc., mWIG40 o 0,04 proc., a sWIG80 o 0,46 proc. Wzrost głównego indeksu to głównie zasługa Orlenu (+3,59 proc.), rynek pozytywnie przyjął też informacje o tym, że CD Projekt (+1,58 proc.) kupił 60 proc. w The Molasses Flood, amerykańskim deweloperze gier. Dna nie może za to znaleźć Allegro (-3,34 proc.), dla którego stopniowo spadają ceny docelowe w kolejnych rekomendacjach (wciąż pozytywnych). S&P500 wzrosło wczoraj o 0,47 proc., a NASDAQ o 0,9 proc., główny indeks odnotowuje więc kolejne rekordy. Przed publikacją raportu rosły notowania Facebooka (+1,26 proc.), który w handlu posesyjnym dołożył kolejne 1,79 proc. i to pomimo negatywnej niespodzianki przychodowej (29,01 mld USD vs. konsensus 29,57 mld USD) oraz nieprzesadnie optymistycznych prognoz na 4Q2021 (31,5-34 mld USD vs. konsensus 34,8 mld USD). Trudno nie widzieć w tym zasługi informacji o dołożeniu kolejnych 50 mld USD do programu skupu akcji, bo konferencja nie przebiegała w euforycznym tonie. Gwiazda sesji w USA była tylko jedna – notowania Tesli wzrosły o 12,66 proc. po informacjach, że Hertz zakupi 100 tys. aut firmy Elona Muska. Niedawny bankrut (obecnie firma odbudowuje się z nowymi właścicielami) ma w dodatku kupić pojazdy bez zniżki (tak twierdzi w każdym razie na Twitterze Musk), co byłoby właściwie bezprecedensowe przy zamówieniu tej wielkości. Wzrost oznaczał, że kapitalizacja Tesli przekroczyła 1 bln USD, a najbogatszy człowiek świata błyskawicznie zbliża się do punktu, gdzie jego majątek będzie wyceniany po raz pierwszy w historii na ponad 300 mld USD.

Sesja w Azji ma mieszany charakter, silnie rośnie Nikkei, ale wiele innych rynków znajduje się w godzinach porannych pod kreską. Notowania europejskich i amerykańskich kontraktów futures są jednak dodatnie, utrzymanie tego sentymentu do jutra rana będzie zależało głównie od Microsoftu i Google. Opublikowane wczoraj wieczorem wyniki Orange raczej nie wpłyną silnie na GPW, choć są pozytywne. Spółka wypracowała 791 mln zysku EBITDA (konsensus 774 mln PLN), ale zaprezentowała nieco niższy od prognoz zysk netto. Przychody (2,885 mld PLN ) były wyższe od oczekiwań. Jasnym punktem dnia będzie zapewne XTB, które w 3Q2021 zarobiło szacunkowo 101,5 mln zł wobec 68,4 mln zł przed rokiem i zaprezentowało rewelacyjne liczby nowych klientów od początku roku (wzrost 98,9 proc. r/r).

Kamil Cisowski

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion

