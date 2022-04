Analiza: Poziom inflacji "oczyszczony" z Putina to 6-7 proc.

„Poziom inflacji „oczyszczony” z wpływu Putina to 6-7 proc. I ona wynika z czynników wewnętrznych, ale jednak także zewnętrznych, bo wzrost cen paliw przed jesienią to kwestia rosnącego globalnego popytu” - powiedział „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista i dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Wywiad przytacza też portal wpolityce.pl.

Główny ekonomista akcentuje, że inflacja „niezmiennie” pozostaje największym wyzwaniem i „wokół niej się będzie wszystko kręciło”.

Podkreśla, że to skutek działań Rosji.

Nazwaliśmy to „Putinflacją”, nazwa efektowna, ale też uzasadniona merytorycznie, bo to, co się dzieje w gospodarce polskiej i europejskiej, to efekty geopolityki. Najpierw był rosyjski szantaż i kryzys gazowy, potem wybuchła wojna. Skutki to wzrosty cen gazu i paliw, nawozów sztucznych, co na żywność zaczęło się przekładać już teraz — mówił Ernest Pytlarczyk.