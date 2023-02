Skąd spadki na rynku kryptowalut i czego możemy oczekiwać

Kraken, jedna z największych giełd kryptowalutowych, została oskarżona przez SEC (Komisje Papierów Wartościowych i Giełd) o brak rejestracji oferty i sprzedaży swojego programu „staking-as-a-service”. W efekcie zgodziła się natychmiast zaprzestać oferowania usługi stakingu w Stanach Zjednoczonych i zapłacić 30 milionów dolarów odszkodowania. Dodatkowo Departament Finansów Stanu Nowy Jork kazał zaprzestać tworzenia nowych stablecoinów BUSD, czyli tokenów powiązanych z największą giełdą kryptowalut Binance

Już od ponad roku możemy zauważyć liczne pozwy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych dotyczące giełd kryptowalut. W ocenie Gary’ego Genslera, prezesa SEC, większość tokenów i usług giełdowych kryptowalut spełnia prawne definicje testu Howey’a, który określa, czy inwestycja jest uznawana za papier wartościowy.

Test Howey’a składa się z 4 założeń, które pozwalają sprawdzić, czy dana inwestycja jest papierem wartościowym. A co za tym idzie, wymaga rejestracji i podlegania regulacji.

Czy mamy do czynienia z inwestycją pieniężną?

Czy inwestycja jest nastawiona na zysk?

Czy zysk jest uzależniony od działań innej osoby lub podmiotu?

Czy inwestycja nie jest udziałem w trwającym biznesie?

Jeśli transakcja spełnia wszystkie cztery kryteria, jest uznawana za sprzedaż papierów wartościowych i podlega regulacji przez SEC.

Kraken, po tym, jak został oskarżony przez SEC o brak rejestracji oferowania i sprzedaży swojego programu „staking-as-a-service” (zablokowania kryptowalut na koncie w zamian za wynagrodzenia), zgodził się na natychmiastowe zaprzestanie oferowania usługi stakingu w USA i zapłacenie 30 milionów dolarów odszkodowania. Należy zaznaczyć, że na razie zawieszona została tylko usługa stakingu, a nie funkcjonowanie samej giełdy. Jeśli usługa ta zostanie zablokowana przez większość giełd, może to zauważalnie zmniejszyć liczbę stakowanych tokenów. Mogłoby to doprowadzić do zwiększenia podaży dla wielu takich kryptowalut, które są w systemie „proof-of-stake”, takich jak m.in. druga co do wielkości kryptowaluta ethereum (ETHUSD).

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, poinformowała, że Paxos Trust Co., firma świadcząca obsługę stablecoina BUSD, została poinstruowana przez Departament Finansów Stanu Nowy Jork, aby przestać drukować token Binance. Jest to trzecia największa stabilna moneta. BUSD ma wartość rynkową 16 miliardów dolarów i pełni funkcję w ekosystemie Binance. W rezultacie wartość rynkowa BUSD stopniowo zmaleje, ale Paxos będzie nadal obsługiwać produkt i zarządzać wypłatami zapewniając, że fundusze są bezpieczne i w pełni pokryte rezerwami na ich kontach. Binance Coin (BNBUSD), token giełdy Binance, spadł o ponad 10 proc. w zeszłym tygodniu.

Można powiedzieć, że stablecoiny są warte tyle, że jest to gotowa inwestycja na rynku kryptowalut. Z tego też względu, patrząc na ich ilość, możemy ocenić, czy obecnie jest więcej środków do inwestycji na tym rynku, czy też nie. Ilość stablecoinów od maja 2022 r. nieustannie maleje. Obecnie spadek ten wynosi 22,6 proc. w relacji rok do roku oraz 1 proc. w relacji miesiąc do miesiąca. Z tego też względu nie wydaje się, by ostatnie wzrosty mogłyby być utrzymane. Przebicie na cenie bitcoina (BTCUSD) poziomu 21000 USD zdaje się natomiast tylko kwestią czasu.

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.