Czy odczyty inflacji wesprą odbicie?

Środowa sesja rozpoczęła się w Europie na lekkich plusach, później do końca dnia widzieliśmy kontynuację ruchu w dość spokojnym tempie

Główne indeksy rosły od 1,07% (FTSE100) do 1,56% (FTSE MiB). Sesja, choć bardzo dobra, przebiegała bez większych emocji. W dużym skrócie można ją określić jako kontynuację poprawy sentymentu wokół sektora bankowego – indeks Stoxx Banks rósł o 1,95%. Około czteroprocentowe wzrosty notował UBS na fali informacji o powrocie Sergio Ermotti’ego na stanowisko prezesa, które piastował już w latach 2011-2020, podczas których przeprowadził udaną restrukturyzację szwajcarskiego giganta.

WIG20 wzrósł o 0,90%, mWIG40 o 0,02%, a sWIG80 o 0,96%. O 3,12% drożało PKO, przewodząc wzrostom całego sektora o 2,38%. Spółki finanowe zdecydowanie przewodziły zwyżkom, głównym problemem najważniejszego indeksu była przecena Dino o 3,77%. Słabość mWIG40 to z kolei efekt m.in. bardzo słabego zachowania ING (-1,87%) na tle reszty banków, ale także przeceny notowań Ten Square Games o 18,71% po źle przyjętym raporcie wynikowym. S&P500 zyskało w środę 1,42%, a NASDAQ 1,79%, w czym pomagał fakt, że pomimo impulsu wzrostowego na rynku akcji nie podążały za nimi dalej rentowności obligacji – w pierwszej części dnia nawet wyraźnie się skorygowały, a w drugiej zaledwie odrobiły straty. Republikański członek Izby Reprezentantów, Kevin Hern, zdradził, że podczas zamkniętego dla mediów spotkania J. Powell zapowiedział, że cykl zakończy się podwyżką stóp w maju (a raczej powołał się na wykres dot plot z ostatniego posiedzenia). Bardzo wyraźnie odbijały notowania mniejszych banków, First Republic zyskiwał 5,63%, ale jeszcze ważniejszym czynnikiem była optymistyczna w wydźwięku konferencja wynikowa Micron (+7,19%). Spółka nie zyskiwała we wtorek dużo w handlu posesyjnym po publikacji raportu, ale jej ocena, że branża półprzewodników najgorsze ma już za sobą przerodziła się w bardzo silne odbicie całego sektora. Intel drożał nawet więcej niż Micron, o 7,61%.

W godzinach porannych rośnie większość rynków azjatyckich, kontrakty futures jednoznacznie sugerują pozytywne otwarcie w Polsce i Europie. Dzień przyniesie jednak najważniejsze dane tego tygodnia – wstępne odczyty CPI za marzec z Hiszpanii i Niemiec. Jakiekolwiek pozytywne niespodzianki mogą przerodzić dzisiejszą sesję w festiwal zakupów. Oczekiwany jest spadek CPI w Niemczech z 8,7% r/r do 7,3% r/r, a w Hiszpanii z 6,0% r/r do 3,8% r/r. Nie oznacza to jednak, że oczekiwania co do samego trendu są bardzo wygórowane, zgodnie z tym co wielokrotnie pisaliśmy, rozpoczyna się okres gwałtownego hamowania dynamik rocznych za sprawą efektów bazy.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion