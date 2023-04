Warszawa broni się przed pogorszeniem nastrojów

Rynki europejskie rozpoczynały czwartkową sesję na minusach, które zostały szybko pogłębione w pierwszej godzinie handlu, potem nastąpiła wielogodzinna stabilizacja i udane w bardzo różnym stopniu próby odbicia w końcówce dnia

Pozytywnie tym razem wyróżniało się FTSE100 (+0,05%), a także CAC40 (-0,14%), szczególnie słaby dzień ma za sobą FTSE MiB (-1,10%), ciągnięte w dół przez niemal sześcioprocentową przecenę Stellantis i gorsze nastroje w sektorze bankowym.

Na takim tle ponownie niezwykle dobrze wyglądał WIG20, który wzrósł o 0,75%. mWIG40 spadł o 0,15%, ale sWIG80 zamknął się 0,39% na plusie. Dzień rozpoczął się w sposób zbieżny z resztą kontynentu, ale później różnice były coraz większe. Bohaterem dnia było CCC, które drożało o 12,36% po doniesieniach o sprawnym zamknięciu księgi popytu na akcje nowej emisji. W WIG20 największą pozytywną kontrybucję wniosło LPP (+2,44%), ale miało solidną asystę Kruka (+3,11%), Cyfrowego Polsatu (+3,96%) czy Allegro (+1,48%). Na minusie zamknęły się tylko dwie spółki głównego indeksu, co w takim otoczeniu jest wartością zdumiewającą i potwierdza naszym zdaniem zdolność Warszawy do dalszych wzrostów. Znacznie słabiej wygląda niestety sytuacja w drugim szeregu, spadek mWIG30 to głównie efekt wyraźnych przecen dwóch „ciężkich” spółek indeksu – Millenium (-3,26%) i Budimexu (-2,97%), ale tutaj to rosnących była zdecydowana mniejszość. S&P500 i NASDAQ spędziły większość sesji w USA na walce o powrót powyżej poziomów neutralnych, ale gdy okazał się on nieudany, zobaczyliśmy wyraźny ruch w dół i zamknięcie 0,6% niżej w przypadku S&P500, a 0,80% niżej w przypadku NASDAQ. Zarówno dane z rynku pracy, jak i z rynku nieruchomości były nieco słabsze do oczekiwań. Tesla jeszcze wyraźnie pogłębiła spadki z handlu posesyjnego, zamykając się 9,75% niżej. To zdecydowanie nie był dzień Elona Muska, który musiał się zmierzyć także z wybuchem rakiety Starship cztery minuty po starcie. Nawet producent samochodów elektrycznych nie był jednak najgorszą spółką S&P500, po słabych wynikach AT&T przeceniło się o 10,41%. Ponownie pod presją znajdowały się małe banki.

W godzinach porannych tracą rynki azjatyckie, ale notowania kontraktów futures znajdują się tylko minimalnie poniżej poziomów neutralnych, otwarcie w Polsce i Europie ponownie będzie miało zapewne miejsce w okolicy zera. Dzień wypełnią przede wszystkim wstępne odczyty PMI z Europy i USA, w Polsce poznamy marcowe dane z rynku pracy, ponownie wypowiadać się będą członkowie FOMC (P. Harker, L. Cook) oraz Rady EBC (L. de Guindos). Tydzień prawdopodobnie zakończy się bez wyraźnego kierunku.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion