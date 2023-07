Rośnie udział niespłaconych obligacji firm

W ostatnim roku do inwestorów z rynku Catalyst nie wróciło 3,5 proc. obligacyjnego kapitału. I w najbliższych kwartałach na pewno lepiej nie będzie.

Przez 12 ostatnich miesięcy właściciele notowanych na GPW obligacji firm nie otrzymali 168,9 mln zł kapitału, który powinien był zostać wykupiony w tym czasie. Tym samym, obliczany przez Obligacje.pl Indeks Default Rate (IDR) wzrósł do 3,5 proc. na koniec II kwartału z 1,2 proc. w marcu oraz 0,2 proc. przed rokiem. I co prawda, to nadal wynik poniżej długoterminowej średniej dla rynku Catalyst (4,6 proc. niespłaconego kapitału dla ostatnich 10 lat), ale już niedługo przyjdzie pogodzić się ze znacznie wyższymi odczytami.

Niewykupione obligacje na Catalyst, skumulowane dane 12-mies. / autor: Obligacje.pl

Gdy w końcu, po czterech latach, statystykom spłacalności korporacyjnego długu przestała ciążyć afera GetBacku, na rynku pojawił się kolejny problem – przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku, która widoczna będzie w odczytach wskaźnika IDR do drugiej połowy 2025 r. W ramach procesu resolution umorzono bowiem podporządkowany dług GNB za 705,7 mln zł, w tym 680,7 mln zł to papiery notowane na Catalyst, w większości z terminami spłaty w latach 2023-2024. Już na tej podstawie można dojść do wniosku, że pod koniec bieżącego roku udział defaultów zbliży się do dwucyfrowych wartości, gdzie był do tej pory tylko raz (na początku 2021 r. skumulowały się niewykupione długi GetBacku, Griffin Real Estate, Zakładów Mięsnych Kania, PBG i kilku mniejszych spółek).

Jeśli natomiast pominąć obligacje GNB, czy nawet szerzej cały dług bankowy, rynek Catalyst ma się nad wyraz nieźle. W ostatnim roku wśród przedsiębiorstw odnotowano wyłącznie jeden default (EuCO na 17,2 mln zł), co odpowiadało za 0,6 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia firm. I o ile sytuacja poszczególnych emitentów pozostaje zróżnicowana, na próżno szukać ewidentnych kłopotów wśród nadchodzących wykupów. A nawet jeśli część spółek notuje wzrost zadłużenia i pogorszenie płynności, to powoli odbudowujący się rynek pierwotny zwiększa szanse na przeprowadzenie udanego refinansowania.

Michał Sadrak, Obligacje.pl