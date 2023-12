Złoto zamyka miesiąc z historycznym rekordem

Złoto jeszcze nigdy w historii nie zakończyło miesiąca powyżej 2 000 USD – aż do teraz. To powód do zadowolenia dla wszystkich sympatyków kruszcu. Czy najbliższe miesiące mogą być dobrym momentem do inwestycji w ten metal szlachetny? Co obecnie wpływa na wzrost cen złota? Tłumaczy Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.

Złoto osiągnęło cenę najwyższą od ponad sześciu miesięcy. Oznacza to umocnienie kursu nad psychologiczną barierą 2 000 USD. W listopadzie br. kruszec ten zyskał na wartości o prawie 3 proc., natomiast porównując jego cenę z początkiem października o ponad 11 proc.

Warto jednak zaznaczyć, że złoto systematycznie zyskuje na wartości. Na przestrzeni 3 lat kruszec wyceniany w dolarach amerykańskich podrożał około 13 proc., natomiast w złotówkach o prawie 22 proc. Co więcej, w analizowanym okresie najwyższe dzienne zmiany ceny złota w USD sięgały niecałe 3 proc. Oznacza to, że ceny kruszcu są bardziej stabilne niż surowców przemysłowych czy akcji notowanych na giełdzie.

Natomiast analizując ostatnich 5 lat widać, że od początku 2019 roku wzrost ten jest już na poziomie ponad 58 proc. Analizując wykres cen złota, możemy utwierdzić się w przekonaniu, że inwestycja w ten kruszec to rozwiązanie długofalowe, a nie sposób na szybki zysk.

Co obecnie wpływa na wzrost cen złota?

„Głównym powodem jest m.in. kończący się cykl zacieśniania polityki pieniężnej w największych gospodarkach świata. Rynek pierwszych obniżek stóp procentowych w USA spodziewa się w połowie przyszłego roku. Na wzrost cen metali szlachetnych przełoży się to jednak już teraz. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli sukces w zakresie rozbicia 2000 USD przez złoto, a z czasem również ekstremów na 2 080 USD okaże się trwały, dla kruszcu będzie to oznaczało perspektywę zwiększenia siły nabywczej w ujęciu dolarowym, a więc wyprzedzenia inflacji. Gdy złoto w ramach kolejnej fali wzrostowej będzie skutecznie wyprzedzać inflację, w pewnym momencie zacznie to również aktywować znacznie bardziej zmienny rynek srebra, który zwyczajowo pod względem stóp zwrotu przegoni rynek złota. Nie bez znaczenia miał również przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie” – mówi Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.

Złoto pokazuje swój blask, gdy świat mierzy się z wielkimi niepokojami. To właśnie wtedy najczęściej zwracamy się ku “bezpiecznej przystani” i przeznaczamy oszczędności na tę inwestycję. Z badań firmy Tavex wynika, że aż 45 proc. osób inwestujących w złoto zrobiło to, aby długofalowo zabezpieczyć swoje pieniądze. Natomiast 21 proc. badanych wskazuje, że nie musi posiadać dużej wiedzy, 11 proc. osób jako powód wskazuje ochronę przed inflacją oraz fakt, że łatwo je upłynnić, a 10 proc., że to bezpieczna inwestycja.