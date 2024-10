Kolejne rekordy złota!

Ostatnie dni na krajowym rynku walutowym to okres słabszego zachowania złotego do euro i dolara, korygowania jego słabości z początku miesiąca wobec szwajcarskiego franka i wahań GBP/PLN w przedziale 4,68-4,74 zł. Jednakże zwraca uwagę, że w tym okresie złoty zachowywał się dużo słabiej niż np. węgierski forint, który do polskiej waluty jest najmocniejszy od 7. miesięcy. To sugeruje, że złoty…