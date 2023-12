Za wigilijny barszcz i pierogi czteroosobowa rodzina zapłaci 147,50 zł

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez platformę inwestycyjno-handlową eToro w 12 krajach na trzech kontynentach, tradycyjny – wigilijny - barszcz i pierogi będą kosztować czteroosobową rodzinę w Polsce 147,50 zł. Cena popularnej wigilijnej potrawy w Polsce wydaje się i tak niska na tle innych krajów.

eToro przyjrzało się cenom tradycyjnych dań świątecznych w lokalnych supermarketach i odkryło, że typowy polski posiłek składający się z barszczu z kapustą i pierogów z grzybami będzie kosztował 147,50 zł dla czteroosobowej rodziny, przy czym 1,5 kg samej kapusty kiszonej kosztuje 10 zł, a 300 gramów suszonych grzybów – około 100,00 zł. W ubiegłym roku składniki te można było kupić za 9,00 zł i 96,00 zł. Z drugiej strony, nieznacznie staniały jabłka Antonówki i mąka pszenna.

Cena popularnej wigilijnej potrawy w Polsce wydaje się niska na tle innych krajów – w przeliczeniu wynosi zaledwie 33,2 euro, podczas gdy we Francji jest to aż 81,7 euro, a w Hiszpanii – 75,3 euro. Trzeba jednak pamiętać, że na polskim stole znajduje się dwanaście potraw, których pojedyncza cena nie jest bardzo wysoka. Jednak uwzględniając je wszystkie, polskiej Wigilii nie można uznać za tanią, nawet w porównaniu do znacznie bogatszych krajów Europy Zachodniej.

„Inflacja na świecie spowalnia, ale ceny nadal rosną. Widać to w naszym badaniu, bowiem ponieważ ceny wigilijnych dań wzrosły prawie we wszystkich krajach. Wyższe wzrosty zanotowały państwa, gdzie podczas świątecznej kolacji serwowane jest mięso. Na przykład w Danii koszt wigilijnej potrawy wzrósł o 25 proc., z uwagi na 48 proc. wzrostu ceny wieprzowiny w ciągu ostatniego roku. Ten wzrost cen będziemy odczuwać także w Polsce, ponieważ wieprzowina jest ważnym składnikiem rodzinnych obiadów serwowanych w pozostałych dniach Świąt Bożego Narodzenia” – komentuje Paweł Majtkowski, analityk rynkowy eToro.

Koszt składników kolacji bożonarodzeniowej w 12 krajach (w euro) / autor: eToro

Cena przygotowania analizowanego posiłku świątecznego wzrosła w ciągu roku o 9,2 proc., czyli więcej niż wzrost cen żywności podawany przez GUS (w listopadzie było to 7,2 proc. r/r). Choć inflacja spada, to jej wysoki poziom w ostatnich latach powoduje, że tegoroczna Wigilia będzie najdroższa w historii.

Składniki w świątecznym koszyku zakupów, które odnotowały największą inflację cen od 2022 r., obejmują wieprzowinę w Danii (+46 proc.), oliwę z oliwek w Hiszpanii (+30 proc.) i kurczaka w Australii (+40 proc.). W krajach spożywających pieczonego indyka w ramach świątecznego posiłku, stanowi on zwykle większość kosztów obiadu. Jednak w przeciwieństwie do ubiegłego roku, koszty indyka w Europie ustabilizowały się w 2023 r. Jednocześnie, w USA koszt indyka faktycznie spadł w porównaniu z cenami z 2022 r., pomagając obniżyć koszt świątecznego obiadu dla czteroosobowej amerykańskiej rodziny o 9 proc.

eToro