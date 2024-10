Nowe rekordy w USA, brak konkretów z Chin

Notowania kontraktów futures na amerykańskie i europejskie giełdy są neutralne, spodziewamy się spokojnego dnia.

Globalne rynki kończyły ubiegły tydzień wzrostami, w USA po raz piąty z rzędu. Otwarcie giełd w Europie miało miejsce w okolicy poziomów neutralnych, a wiele z nich przynajmniej tymczasowo znalazło się pod kreską, ale fala popytu w drugiej połowie dnia przyniosła zwyżki o skali od 0,19 proc. (FTSE100) do 0,85 proc. (DAX). Dane o amerykańskiej inflacji PPI, która w ujęciu miesięcznym nie wzrosła we wrześniu (prognozy: 0,1 proc. m/m), uspokoiły obawy o wpływ wcześniejszego CPI na retorykę FOMC. Indeks Uniwersytetu Michigan spadł z 70,1 pkt. do 68,9 pkt., też raczej wspierając korektę rentowności. Te utrzymują się wciąż na podwyższonych poziomach (3,96 proc. w przypadku amerykańskich 2-latek), na co wpływ ma też zapewne cena ropy. Ta jednak wydaje się powracać do spadków, w poniedziałek rano traci około 1,5 proc. pomimo udanego weekendowego ataku Hezbollahu. Kurs EURUSD jest nadzwyczaj stabilny, kolejny dzień oscylując wokół 1,0930. Traktujemy to jako sygnał malejącego prawdopodobieństwa ataku na 1,08.

WIG20 wzrósł w piątek o 1,11 proc., mWIG50 o 0,85 proc., a sWIG80 o 0,40 proc.. Silne wzrosty notowały m.in. Allegro (+3,69 proc.), Budimex (+3,06 proc.) i KGHM (+2,25 proc.), WIG_Banki zyskiwał 1,56 proc., wiedziony w górę przez PKO (+2,18 proc.). Odbijał gaming (CI Games zyskało 7,96 proc., 11Bit 5,30 proc.), dobrze zachowywali się duzi deweloperzy – Develia rosła o 2,94 proc., Dom Development o 2,55 proc..

Wynikami banków tradycyjnie rozpoczął się sezon wynikowy USA, a piątkowa sesja przyniosła S&P500 (+0,61 proc.) nowy rekord, NASDAQ zyskał 0,33 proc. Raporty banków zostały przyjęte z entuzjazmem, Wells Fargo zyskiwało aż 5,61 proc., a najważniejszy w sektorze JP Morgan 4,44 proc. - instucje były prognozy zysków o odpowiednio ponad 18 proc. oraz niemal 10 proc. Oficjalnie analitycy oczekują, że dynamika zysków amerykańskich spółek spadnie w tym kwartale do 4,1 proc. r/r zanim przyspieszy do 14,2 proc. r/r w 4Q2024 i 14,9 proc. w całym 2025 r. Tabelę S&P500 zamykała w piątek Tesla spadkiem o 8,78 proc., który nie może dziwić po rozczarowującej pod względem konkretów prezentacji robotaksówek spółki.

Nieco zaskakujący wydaje się nam natomiast fakt, że w godzinach porannych rynek w Szanghaju wyraźnie rośnie, a w Hong Kongu traci mniej niż 0,5 proc. Sobotnie wystąpienie ministra finansów Chin, Lan Fo’ana, okazało się w naszej ocenie wydmuszką, nie przynosząc niemal żadnych informacji o nowej stymulacji fiskalnej w zakresie wsparcia gospodarstw domowych, konkretnych kwot dotyczących nowych programów i skupiając się na problemach lokalnych samorządów. Notowania kontraktów futures na amerykańskie i europejskie giełdy są neutralne, spodziewamy się spokojnego dnia, którego najciekawszym punktem będą wystąpienia N. Kashkari’ego i C. Wallera z FOMC. W USA będziemy dziś mieli obchody Dnia Kolumba, ale NYSE i NASDAQ będą otwarte.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion