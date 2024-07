Dolar, złoto, bitcoin, obligacje po zamachu na Trumpa

Po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa dolar amerykański nieznacznie się umocnił, ponieważ wzrosły szanse na jego powrót do Białego Domu. Kurs USD zyskał około 0,2 proc. w stosunku do euro, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego.

Wzrost dolara może wynikać z oczekiwań na bardziej proinflacyjne działania Trumpa i zaostrzenie polityki monetarnej. Zauważamy umiarkowane reakcje rynków akcyjnych na rosnące szanse kandydata Republikanów, gdyż brytyjski indeks FTSE 100 otworzył się z 0,5 proc. spadkiem w porównaniu do piątkowego zamknięcia, francuski CAC 40 spada o 0,8 proc., a niemiecki DAX traci 0,2 proc. Największą zmienność zaobserwowano na rynku kryptowalut, gdzie bitcoin zyskał prawie 10 proc. od piątku. Kurs złota pozostał stosunkowo stabilny, tracąc zaledwie 0,3 proc. na otwarciu notowań.

Prawdopodobieństwo wygranej Donalda Trumpa znacząco wzrosło, co pozwoliło uniknąć zamieszek oraz destabilizacji w Stanach Zjednoczonych. Obecnie możemy obserwować odwrotne zachowanie rynków w porównaniu do sytuacji, w której zamach byłby udany. Oznacza to napływ pewności na rynki, co może pozytywnie wpłynąć na notowania indeksów i kryptowalut w najbliższych tygodniach. W przypadku aktywów uznawanych za bezpieczną przystań, takich jak złoto czy obligacje, wydarzenie to nie powinno mieć większego wpływu na notowania, gdyż ich wzrosty bądź spadki powodowane są wzrostem niepewności i negatywnego szoku, którego w tym przypadku nie obserwujemy.

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (Invest.Cinkciarz.pl)