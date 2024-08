Potężne odbicie na Wall Street, obniżka we wrześniu

Zgodnie z porannymi wskazaniami kontraktów futures rynki europejskie rozpoczynały finałową sesję lipca od wzrostów, później niestety sytuacja zaczęła miejscami wyglądać nieco gorzej. 1,23% stracił na zamknięciu IBEX, 0,43% FTSE MiB. 6,21% traciła w Madrycie Aena, 5,16% Ferrovial, bardzo słabo prezenowały się także banki, to one również były głównym balastem w Mediolanie. Wzrosty obserwowaliśmy jednak we Frankfurcie, Londynie i Paryżu. DAX zyskał 0,53%, CAC40 0,76%, a FTSE100 1,13%. Stoxx 600 wzrósł o 0,80%.

Bardzo słaby miesiąc dobrze zakończyła giełda w Warszawie. WIG20 wzrósł o 1,54%, mWIG40 o 1,23%, a sWIG80 o 0,05%. O 2,29% drożał Orlen, o 4,57% KGHM, o 3,96% Dino. Na minusie zamykało się zaledwie 5 spółek głównego indeksu. W drugim szeregu błyszczały CCC (+3,62%) i Benefit (+3,52%).

S&P500 wzrosło wczoraj o 1,58%, a NASDAQ o 2,64%. Pomimo problemów w drugiej połowie miesiąca amerykańska giełda zakończyła tym samym lipiec na plusie, a przecena w sektorze technologicznym została radykalnie ograniczona. O 12,81% podczas niezwykłej sesji drożała nVIDIA, o 11,96% Broadcom, o 8,39% Qualcomm, o 7,08% Micron. Poza spółkami z sektora półprzewodników mocno drożały także Tesla (+4,24%) i Amazon (+2,90%). Podczas konferencji po lipcowym posiedzeniu FOMC Jerome Powell jednoznacznie zasugerował, że we wrześniu rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych, wskazując m.in. na ryzyka dalszego osłabienia rynku pracy.

Sesja w Azji ma dziś mieszany przebieg, rosną m.in. rynki chińskie, ale potężne straty notuje Nikkei, spadające o 2,7%. Nie przeszkadza to jednak w niczym kontraktom futures na amerykańskie indeksy, dla których kluczowy jest raport Meta Platforms. Spółka Marka Zuckerberga drożała w handlu posesyjnym o 7,17% po publikacji rewelacyjnych wyników (zysk netto wzrósł o 73% r/r) i dobrych prognoz. Sesja w Polsce i Europie prawdopodobnie rozpocznie się neutralnie, w USA prawdpodobnie zobaczymy dziś odwrócenie rotacji z ostatnich dwóch tygodni. W trakcie dnia stopę procentową prawdopodobnie obniży Bank Anglii, poznamy także wskaźnik ISM z amerykańskiego przemysłu. Po zamknięciu w USA wyniki za 2Q2024 podadzą Apple, Amazon i Intel.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion