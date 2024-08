Realna wartość 300+ spadła do 200 zł

Zbliża się początek roku szkolnego. W tym roku naukę w szkołach rozpocznie około 4,4 mln uczniów, których rodzice są uprawnieni do skorzystania ze świadczenia 300 Plus. W tym roku, jego realna wartość spadła do 201 zł w porównaniu z wartością z czasów startu programu. W przeciwieństwie do świadczenia 500 Plus, 300 Plus nie było w ostatnich latach zwaloryzowane.

Powrót dzieci do szkoły to czas zwiększonych wydatków dla rodziców. Według danych z National Retail Federation w USA, okres powrotu do szkoły jest drugim (po okresie Bożego Narodzenia) okresem wzmożonych wydatków konsumentów. Podobnie jest w Polsce, gdzie koszt wysłania dziecka do szkoły wynosi co najmniej 600-800 zł. Na przykład, koszt kompletu książek do szkoły waha się od 550 do 800 zł, ale można go zmniejszyć, kupując używane podręczniki za 300-400 zł. Ważne jest także zakupienie stroju sportowego i butów do WF, co wynosi minimum 300 zł, a także zeszytów, plecaka i piórnika, co stanowi kolejny wydatek 300 zł lub więcej. Wiele rodzin decyduje się także na zakup biurka, wyposażenia pokoju dziecka oraz komputera lub tabletu na nowy rok szkolny.

Koszt wysłania dziecka do szkoły wzrasta z każdym rokiem. W ciągu ostatniego roku, według danych GUS, ceny w Polsce wzrosły średnio o 4,2 proc. (stan na koniec lipca 2024 roku). Analiza kosztów związanych z edukacją pokazuje, że niektóre wydatki wzrosły bardziej niż wskaźnik inflacji CPI. Na przykład ceny produktów i usług edukacyjnych wzrosły o 9 proc., ceny ubezpieczeń (w tym uczniowskich) o 8,1 proc., ceny książek o 4,1 proc., a artykułów piśmienniczych o 2,3 proc. Znacząco na wzrost kosztów wpływają także rosnące o 18,5 proc. ceny energii elektrycznej. Starsze dzieci, które odrabiają zadania domowe przy świetle, a także korzystają z komputerów i innych urządzeń wspomagających naukę, będą wymagać więcej energii elektrycznej.

Z drugiej strony, ceny ubrań spadły o 2 proc., choć ceny obuwia wzrosły o 1,8 proc. W tym roku bardziej opłaca się zakup laptopa, ponieważ ceny komputerów i sprzętu elektronicznego spadły o 8,3 proc. Koszty dowożenia dzieci do szkoły samochodem pozostały prawie niezmienione, ponieważ ceny benzyny wzrosły nieznacznie o 0,3 proc. Warto jednak zauważyć, że wiele dzieci korzysta z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Choć koszt wysłania dziecka do szkoły ponownie wzrósł, realna wartość świadczenia 300 Plus zmalała z powodu inflacji. Świadczenie to jest wypłacane jednorazowo na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, niezależnie od dochodów rodziców i wynosi 300 zł. Jego wartość nie zmieniła się od czasu wprowadzenia programu w czerwcu 2018 roku. W tym samym czasie inne świadczenie – 500 Plus – zostało zwaloryzowane do 800 Plus. Obecnie, realna wartość 300 Plus wynosi 201 zł (67 proc. pierwotnej wartości w cenach z czerwca 2018 roku), podczas gdy rok temu była warta 210 zł.

Paweł Majtkowski, analityk rynkowy eToro