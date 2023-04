Chińska gospodarka wzrosła bardziej od oczekiwań

Gospodarka Państwa Środka rozpędza się po trzech latach zamknięcia z powodu pandemii

W pierwszych trzech miesiącach roku wzrosła o 4,5 proc. Ten wynik przebił oczekiwania rynku, które wynosiły 4 proc. Głównym źródłem wzrostu jest odradzający się lokalny popyt, sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu o 10,6 proc, co jest najlepszym wynikiem od ponad dwóch lat. Jest to świetny sygnał dla świata, bo Chiny to jedyna duża gospodarka świata, która w roku 2023 będzie rozwijać się szybciej niż w poprzednim. Wzrost w Chinach oddziaływuje także na inne gospodarki i chroni świat przed ryzykiem globalnej recesji. Chiny są drugą co do wielkości gospodarką świata, wytwarzającą 19 proc. globalnego PKB.

Odradzający się chiński popyt przyczynił się do dalszego wzrostu wyników europejskiego sektora dóbr luksusowych, od LVMH po Burberry. Powinno to również zwiększyć popyt na surowce, których Chiny są największym nabywcą na świecie.

Dane z Chin wpisują się na ogólnie pozytywny obraz pierwszego kwartału w światowej gospodarce, co było sporym zaskoczeniem wobec niezbyt pozytywnych oczekiwań. Poza wyższym wzrostem gospodarczym w Chinach, istotnymi elementami były także mocne wydatki konsumenckie w USA oraz spadki cen gazu w Europie. To dobrze wróży dla wyników amerykańskich spółek za pierwszy kwartał, których sezon publikacji właśnie się rozpoczął. Trzeba jednak pamiętać, że poziom niepewności na rynku nadal pozostaje wysoki. I to pomimo faktu, że indeks zmienności VIX, który dyskontuje przewidywania co do zmienności na rynku w ciągu najbliższych 30 dni spadł do poziomu najniższego od stycznia 2022.

Paweł Majtkowski, analityk eToro