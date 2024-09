Nowy stymulus w Chinach, CCC w Polsce, Micron w USA zachwycają inwestorów

Wprawdzie w środę w Europie zapanowały lekko korekcyjne nastroje, ale na razie niewiele wskazuje, by ostatnie dni września miały uzasdnić swoją złą sławę. Główne indeksy na kontynencie spadały niewiele, od 0,11% (Stoxx 600) do 0,50% (CAC40). M.in. we Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii udało się nawet tymczasowo wyjść na niewielkie plusy. Wczorajsza sesja ciekawsza niż na rynku akcji była na rynku walutowym, gdzie kurs EURUSD silnie zanurkował po fałszywym wybiciu 1,12, zatrzymując się dopiero w okolicy 1,1125. Pretekstem dla ruchu były solidne dane z rynku nieruchomości (sprzedaż nowych domów wyniosła 716 tys. wobec prognoz 699 tys.).

Warszawa ma za sobą kolejny udany dzień – WIG20 zyskał 0,38%, mWIG40 1,43%, a sWIG80 0,06%. Absolutnym bohaterem dnia były drożejące po rewelacyjnych wynikach o 17,03% CCC. W drugim kwartale roku obrotowego 2024/25 (maj-lipiec) spółka zanotowała 272,8 mln zysku netto jednostki dominującej wobec 33,7 mln zł rok wcześniej. Wzrost sprzedaży sięgnął 19% r/r. W głównym indeksie najlepiej zachowywały się Pepco (+5,55%), Dino (+5,03%) i LPP (+3,59%) – raport CCC ewidentnie obudził nowe nadzieje co do kondycji polskiego konsumenta.

S&P500 spadło wczoraj o 0,19%, a NASDAQ wzrósł o 0,04%. Ponownie drożała nVIDIA (+2,18%) i Tesla (+1,08%), 0,88% zyskiwała Meta. Na drugim biegunie tabeli znalazły się m.in. spółki motoryzacyjne – General Motors (-4,87%) i Ford (-4,14%) i energetyczne. Sesja nie wpływa w żaden sposób na techniczny obraz amerykańskiej giełdy, który pozostaje pozytywny.

Potężne wzrosty obserwujemy w godzinach porannych w Azji. Zwyżki Nikkei przekraczają 2,5%, Hang Seng 3,0%. Chińskie Politbiuro wezwało do działań fiskalnych, które dadzą impuls rynkowi nieruchomości i „potężnych” obniżek stóp procentowych, obiecując wypełnienie celów dotyczących wzrostu. Akcje sektora deweloperskiego drożeją o ponad 9%. Szczegóły stymulusu fiskalnego poznamy w najbliższych dniach, ale wagę informacji podkeśla fakt, że ostatnim posiedzeniem, podczas którego komunikat dotyczący sytuacji ekonomicznej wydano poza przeznaczonymi na dyskusję nad nią spotkaniami w kwietniu, lutym i grudniu, był marzec 2020 r. Bloomberg informuje, że planowany jest pierwszy od 2008 r. zastrzyk płynności do największych banków, którego skala sięgnie 1 bln juanów (142 mld USD). W godzinach porannych silnie rosną notowania kontraktów futures na amerykańskie indeksy, co ma też lokalny powód – Micron podał wieczorem świetne prognozy przychodów, w wyniku czego jego notowania rosły o 14,76% w handlu posesyjnym. Sesja w Europie powinna rozpocząć się od silnych wzrostów, mniejszych spodziewamy się w Polsce za sprawą LPP, które zapewne znajdzie się pod presją po publikacji niższych od prognoz wyników. Jeżeli na przeszkodzie nie staną jednak wystąpienia J. Powell’a i jego kolegów z FOMC (wątpliwe) ani publikacje danych makroekonomicznych z USA (finalny odczyt PKB, zamówienia na dobra trwałego użytku, wnioski o zasiłek, indeks umów kupna domów), dzień może się przerodzić w prawdziwy festiwal zakupów i przynieść nowe szczyty indeksów w USA.

