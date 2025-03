Historyczny rekord na rynku złota

Rynek złota w pierwszych miesiącach roku wykazuje niezwykłą dynamikę, osiągając - do tej pory kilkunastokrotnie - historyczne maksima cenowe. W piątek, 14 marca, kruszec wzbił się ponad poziom 3000 dolarów za uncję, co oznacza, że już w tym momencie przekroczył pułap zakładany przez analityków jako cel na cały 2025 rok.

Ta bezprecedensowa hossa na rynku metali szlachetnych wynika z narastającej niepewności gospodarczej i geopolitycznej na świecie, które sprawiają, że złoto staje się coraz bardziej atrakcyjną formą zabezpieczenia. Analitycy wskazują kilka kluczowych czynników napędzających wzrost cen królewskiego kruszcu:

• Niepewność w gospodarce amerykańskiej - retoryka administracji prezydenta Donalda Trumpa o możliwej recesji wprowadza chaos na rynkach finansowych. Największe banki inwestycyjne, w tym Goldman Sachs, JP Morgan i Bank of America, podniosły swoje prognozy prawdopodobieństwa jej wystąpienia w USA.

• Wojny handlowe - eskalacja wojen celnych, szczególnie między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, a także napięcia handlowe USA z Chinami, Kanadą i Meksykiem, dodatkowo zwiększają niepokój inwestorów.

• Zakupy banków centralnych - instytucje państwowe kontynuują akumulację złota. Narodowy Bank Polski w lutym 2025 r. zakupił kolejne 29 ton kruszcu, zwiększając swoje rezerwy do poziomu blisko 480 ton.

• Polityka monetarna - niepewność co do kierunku polityki stóp procentowych głównych banków centralnych, w tym amerykańskiego Fedu, który może wrócić do polityki cięć stóp procentowych w obliczu spadającej inflacji i groźby recesji.

• Napięcia geopolityczne - trwające konflikty zbrojne, w tym sytuacja na Ukrainie, oraz rywalizacja gospodarcza między USA a Chinami dodatkowo zwiększają zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi przystaniami.

3500 USD/oz realne jeszcze w tym roku

Analitycy Macquarie Group przewidują, że cena złota może osiągnąć w tym roku nawet 3500 dolarów za uncję. Jest to prognoza znacznie bardziej optymistyczna niż wcześniejsze szacunki głównych banków inwestycyjnych, które mówiły o poziomie 3000-3300 USD. Goldman Sachs prognozuje cenę w okolicach 3300 USD, podczas gdy Citibank przewidywał szybkie osiągnięcie poziomu 3000 USD, co właśnie się realizuje.

Banki centralne na całym świecie kontynuują zakupy złota, co dodatkowo wspiera wzrost cen. W lutym Narodowy Bank Polski nabył kolejne 29 ton złota, zbliżając polskie rezerwy do poziomu 500 ton, czyli założonego przez zarząd NBP celu, jakim jest posiadanie 20 proc. polskich rezerw walutowych właśnie w królewskim metalu. W całym 2024 roku nasz bank kupił 90 ton kruszcu, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2025 roku - już ponad 30 ton.

Kiedy NBP obetnie stopy?

Warto dodać, że prezes NBP, Adam Glapiński, podczas konferencji prasowej zaznaczył, że nie widzi przestrzeni do obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie, co ma istotny wpływ na lokalny rynek złota. Inaczej widzą to bankierzy, którzy spodziewają się cięcia stóp w Polsce w nadchodzących miesiącach.

Bank Millennium stawia na lipiec tego roku, ING Bank Śląski skłania się ku wrześniowi, z kolei według analityków Goldman Sachs całkiem spore obniżki, wynoszące prawie 2 proc., mogą nastąpić w Polsce na przełomie czerwca i lipca 2025 roku, czyli zaraz po wyborach prezydenckich w naszym kraju.

Złoto bezpieczną przystanią dla kapitału

Rynek złota znajduje się w dynamicznej fazie wzrostu, napędzanej niepewnością geopolityczną, obawami o recesję i działaniami banków centralnych. Analitycy podkreślają, że w perspektywie długoterminowej kruszec pozostaje atrakcyjną opcją inwestycyjną, zwłaszcza w obliczu niestabilnej w skali globalnej sytuacji ekonomicznej.

Trend wzrostowy cen złota może utrzymać się jeszcze przez dłuższy czas. Inwestorzy powinni zatem uważnie śledzić dalszy rozwój sytuacji, zwłaszcza w kontekście decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczących stóp procentowych oraz polityki gospodarczej USA i Unii Europejskiej.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver.pl, Grupa Goldenmark

