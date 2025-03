Złoto wraca do łask jako pieniądz

Złoto pozostaje w centrum zainteresowania globalnych rynków finansowych, a niepewność związana z polityką handlową Stanów Zjednoczonych oraz rosnąca aktywność Chin na światowych rynkach przemysłowych znacząco wpływają na sytuację inwestycyjną. Rośnie też rola królewskiego metalu jako środka płatniczego w USA.

Początek ubiegłego tygodnia upłynął pod znakiem konsolidacji ceny złota i mocniejszego dolara, jednak już końcówka przyniosła wzrost kursu do poziomu 3080 dolarów za uncję kruszcu. Nowy tydzień również zaczął się dla królewskiego metalu bardzo pozytywnie, bo notowania przekroczyły - po raz pierwszy w historii - pułap 3100 USD/oz.

Tymczasem Goldman Sachs podniósł swoją prognozę dla ceny złota do poziomu 3300 dolarów za uncję do końca 2025 roku. To sugeruje, że czynniki związane z długoterminowymi perspektywami gospodarczymi lub geopolitycznymi mogą w przyszłości, wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestorów tym aktywem, wpłynąć na wzrost ceny.

Z kolei chińscy ubezpieczyciele, którzy niedawno otrzymali możliwość alokowania do 1 proc. swoich aktywów w fizycznym złocie, przeprowadzają pierwsze transakcje na Shanghai Gold Exchange (SGE), co może wskazywać na rosnące zainteresowanie tym metalem w Chinach i dodatkowo zwiększać globalny popyt na kruszec.

A już od 2 kwietnia USA nałożą 25-procentowe cła na importowane samochody, co może wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw oraz dynamikę handlu międzynarodowego. Ponadto ogłoszenie porozumienia o zawieszeniu broni na Morzu Czarnym między Ukrainą a Rosją ma potencjalnie pozytywny wpływ na stabilizację rynków surowcowych, w tym złota.

Chiny coraz bardziej górują nad Niemcami

W kontekście globalnej konkurencji gospodarczej wyraźnie widać też rosnące wpływy Chin, które coraz mocniej dominują nad niemieckim przemysłem samochodowym, chemicznym i inżynieryjnym. Według najnowszych danych udział Chin w globalnym eksporcie chemikaliów wzrósł w ostatniej dekadzie o 60 proc., podczas gdy udział Niemiec zmniejszył się o 14 proc.

W przemyśle maszynowym udział Niemiec w rynku eksportu spadł do 15,2 proc., podczas gdy Chiny zwiększyły swój udział do 22,1 proc., co wywołuje obawy o przyszłość niemieckiego sektora produkcyjnego, a realna staje się groźba zwolnień i zamknięć fabryk. Chiny subsydiują kluczowe gałęzie przemysłu, co przyczynia się do ich przewagi konkurencyjnej.

Sygnał ostrzegawczy dla polskiej gospodarki

W Polsce natomiast najnowsze dane GUS wskazują na wyraźne osłabienie konsumpcji, co może skutkować koniecznością rewizji strategii polityki gospodarczej. Główny Urząd Statystyczny wykazał zaskakujący spadek sprzedaży detalicznej w Polsce w lutym - o 0,5 proc. rok do roku i aż o 6 proc. w porównaniu do stycznia, podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 3,2 proc.

To duże rozczarowanie rynkowe i sygnał ostrzegawczy dla gospodarki. Spadek konsumpcji może mieć bowiem istotne konsekwencje dla budżetu państwa i dynamiki wzrostu gospodarczego. Inwestorzy, w reakcji na słabsze dane, spodziewają się, że stopy procentowe w Polsce zostaną już obniżone latem, nie wierząc w dotychczasowe zapowiedzi Adama Glapińskiego, prezesa NBP.

Złoto wraca do łask jako pieniądz

Równocześnie w Stanach Zjednoczonych obserwujemy coraz większe zainteresowanie przywróceniem złota i srebra jako legalnego środka płatniczego. Organizacja Sound Money Defence League lobbuje na rzecz zmian legislacyjnych, dzięki którym kolejne stany mogą uznać złoto i srebro za prawne środki płatnicze. Rząd federalny preferuje system pieniądza fiducjarnego od 1971 roku, ponieważ umożliwia on dodruk pieniędzy.

Już dziś w takich stanach jak Utah, Arizona czy Wyoming złoto jest oficjalnie uznawane za walutę, a procesy legislacyjne zmierzające w tym kierunku toczą się m.in. na Florydzie, w Alabamie i Kansas. Główną przeszkodą w używaniu złota i srebra jako pieniądza nie jest brak ich wartości, lecz podatki, regulacje i inne czynniki zniechęcające do stosowania ich w transakcjach. SMDL dąży do usunięcia tych barier.

Do stanów, w których złoto jest prawnym środkiem płatniczym, należą:

• Utah (pierwszy stan, uchwalono w 2011 roku)

• Karolina Południowa (od 2013 roku)

• Luizjana (od 2024 roku)

• Oklahoma (od 2014 roku)

• Wyoming (od 2018 roku)

• Arkansas

• Arizona (od 2014 roku)

Niektóre stany wprowadziły zwolnienia podatkowe dotyczące złota i srebra:

• Luizjana (od 2011 roku zwolnienie od podatku)

• Wirginia Zachodnia (zwolnienie z podatku od sprzedaży od 2019 roku)

• Tennessee (zwolnienie z podatku od 2022 roku)

Ponadto, w następujących stanach trwają procesy legislacyjne mające na celu umożliwienie korzystania ze złota:

• Floryda

• Alabama

• Iowa

• Kansas

Podsumowując, globalne rynki są pod silnym wpływem decyzji politycznych oraz zmian strukturalnych w gospodarce światowej, a złoto pozostaje jednym z kluczowych aktywów zabezpieczających kapitał w czasach niepewności. Jednocześnie obserwujemy narastające napięcia związane z konkurencją między Chinami a krajami Zachodu oraz rosnące zainteresowanie metalami szlachetnymi jako alternatywnym środkiem płatniczym w USA.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver.pl, Grupa Goldenmark

