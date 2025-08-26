Trump znowu podważa niezależność Fed

Wydawało się, że sytuacja związana z konfliktem na linii Trump i Rezerwa Federalna ustabilizowała się. Nic bardziej mylnego. Donald Trump jako pierwszy prezydent w historii zdecydował się na zwolnienie członka Zarządu Rezerwy Federalnej. Choć nie wydaje się, że to zwolnienie ma moc prawną, to jednak powoduje sporą zmienność na rynkach finansowych. Co zrobił Trump i jakie może mieć to skutki dla dolara?

Donald Trump późno w nocy czasu amerykańskiego poinformował, że zwalnia Lisę Cook z Fed w trybie natychmiastowym, powołując się na ustawę o Rezerwie Federalnej z 1913 r. Według zapisów tej ustawy prezydent ma możliwość zwolnienia członka Rady Gubernatorów wyłącznie w przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny. Teoretycznie interpretuje się to jako poważne wykroczenie lub zaniedbanie obowiązków. Wcześniej żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie zdecydował się na taki krok. Co ważniejsze, Sąd Najwyższy wskazał niedawno, że prezydent nie ma uprawnień do dowolnego usuwania urzędników z Fed, a sam bank centralny ma status chroniący go przed wpływem polityków. Cook została oskarżona przez Bulla Pulte, który jest dyrektorem Federal Housing Financing Agency o oszustwo na rynku nieruchomości. Rzekomo Cook miała kupić dwie nieruchomości i przy ubieganiu się o kredyt w pierwszym oraz w drugim przypadku wskazała, że będzie to jej główne miejsce zamieszkania, uzyskując lepsze warunki kredytu. Co jest jednak ważne, Cook nie została oskarżona karnie, a jedynie Departament Sprawiedliwości bada sprawę. Wobec tego, jeśli nie doszło do skazania lub udowodnienia, że dopuściła się ona oszustwa, Donald Trump nie ma prawa do zwolnienia jej ze stanowiska. Cook oczywiście odrzuciła oskarżenia i wskazała, że nie wystąpiła przyczyna, która mogłaby do tego doprowadzić.

Dlaczego jest to ważne? Donald Trump od dawna próbuje ingerować w niezależność Fed, wskazując na potrzebę obniżek stóp procentowych. Niedawno nominował nowego członka Rady Gubernatorów, który jasno wskazuje na potrzebę obniżek. Gdyby Trumpowi udało się wymienić Cook na swojego innego zwolennika, miałby tak naprawdę poparcia nawet czterech członków Zarządu. Dolar amerykański o godzinie 2 polskiego czasu zareagował negatywnie i stracił na wartości, ale w momencie złożenia oświadczenia przez Cook, dolar odwrócił częściowo straty.

Niezależność Fed jest bardzo ważnym aspektem dla rynków finansowych. Agencja S&P 500 podkreśliła, że ingerowanie w Fed ze strony polityków może stanowić wyraźne obawy o stabilność finansową USA. Sama agencja potwierdziła ostatnio rating na poziomie AA+. Agencja ta jako pierwsza obniżyła scoring dla USA z najwyższego w 2011 roku, wskazując na problemy fiskalne związane z silnie rosnącym zadłużeniem.

EURUSD wytracił dużą część wzrostowego impetu, ale od początku sesji europejskiej ponownie zaczyna odbijać, nawet pomimo fatalnych nastrojów na rynku giełdowym w Europie. Obecnie za dolara w Polsce płacimy 4,2643 zł, za dolara 3,6686 zł, za franka 4,5476 zł, za funta 4,9367 zł.

Michał Stajniak, CFA, wicedyrektor Działu Analiz XTB

