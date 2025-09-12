Strefa euro kończy, USA zaczyna
Zgodnie z przewidywaniami EBC pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Transatlantycka układanka coraz bardziej przechodzi w schemat: jastrzębia strefa euro, gołębi Fed. W takim scenariuszu USD powinien się stopniowo osłabiać, a EUR wzmacniać, co przełoży się także na moc PLN. Czy Amerykanie mogą zaskoczyć w najbliższą środę?
Miękkie lądowanie w strefie euro
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zrobiła to, co najbardziej lubi, czyli wypełniła rynkowe oczekiwania. Stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie (depozytowa to 2 proc.) i równocześnie decydenci nie zobowiązali się do żadnej dalszej ścieżki. Jednak zmiana prognoz ze strony EBC, czyli szybsze tempo PKB (z 0,9 proc. na 1,2 proc. w tym roku) i inflacja bliżej celu w długim horyzoncie (1,9 proc. w 2027 roku) potwierdza scenariusz bazowy. Cykl luzowania monetarnego w strefie euro dobiegł końca, przestrzeń do obniżek jest już bardzo ograniczona, analitycy widzą szansę na może jeszcze jeden ruch o 25 pb do końca drugiego kwartału przyszłego roku. Decydenci są przekonani, że udało im się wypełnić plan miękkiego lądowania, czyli przeprowadzić proces dezinflacyjny praktycznie bez recesji w gospodarce. Ryzyka wciąż istnieją, a najważniejsze to: widmo dalszego konfliktu handlowego, zbyt silne EUR na rynku walutowym, problemy zadłużeniowe państw członkowskich czy wreszcie wojenne zagrożenie ze strony Rosji. Jednak w tym momencie nie zaburzają one dobrych perspektyw dla strefy euro na kolejne kwartały, co daje Radzie Prezesów czas wytchnienia po ciężkiej i efektywnej pracy (a tak przynajmniej sami ją oceniają). W takim układzie ciężar monetarny przesuwa się jeszcze bardziej na drugą stronę Atlantyku.
Twarde lądowanie rynku pracy w USA?
Już w najbliższą środę przejdziemy do wyczekiwanego od miesięcy scenariusza. EBC zakończyło cykl luzowania monetarnego, a Fed do niego wraca. Takie fundamenty klasycznie powinny wyciągać kapitał z USD i skierować go do EUR. Mimo że spread między stopami będzie jeszcze długo zauważalny (teraz przekracza 200 pb), to rynek patrzy w przyszłość i próbuje ją jak najefektywniej zdyskontować. Właśnie w tej zasadzie leży krótkoterminowe ryzyko dla wspólnej waluty. Możliwe, że obniżka o 25 pb ze strony FOMC jest już w pełni wyceniona także przez rynek walutowy i jej materializacja stanie się przyczynkiem do odwrotu na eurodolarze (zgodnie z zasadą kupuj plotki, sprzedawaj fakty). Wczorajsze dane inflacyjne (zgodnie z oczekiwaniami 2,9 proc. rdr) zostały całkowicie przykryte przez najsłabszy od ponad dwóch lat odczyt o nowych wnioskach bezrobotnych (aż 263 tys. przy prognozach 235 tys.). Wystrzał kursu EUR/USD po tej publikacji i jego powrót powyżej 1,173 $ (rośnie znaczenie tego obszaru) jasno daje do zrozumienia, że przynajmniej inwestorzy nie mają już wątpliwości. Inflacja schodzi na dalszy plan, a na lidera zainteresowania wyrasta rynek pracy i to on ma teraz kierować działaniami Rezerwy Federalnej (jej podwójny mandat obok walki z wysoką dynamiką cen zakłada dbałość o pełne zatrudnienie). Nie brakuje opinii, że na środowym posiedzeniu możliwy jest tzw. jumbo cut, czyli cięcie aż o 50 pb. Taka decyzja byłaby szokiem dla rynków i może wywołać niemałe zamieszanie.
Spokojny piątek
Piątkowy handel, poza kilkoma wyjątkami, przebiega w dość spokojnej atmosferze. Na azjatyckich giełdach dominował optymizm, Tokio i Hongkong zamykały się ok. 1 proc. zwyżkami. W Europie nastroje są mieszane, dobrze radzą sobie Londyn (+0,4 proc.) czy Amsterdam (+0,5 proc.), ale pod presją znalazły się Madryt i Paryż (po -0,5 proc.). W takim otoczeniu rynkowym Warszawa ma problem z obraniem kierunku, przed godz. 14 WIG20 jest bardzo blisko wczorajszego zamknięcia. Mocny wzrost po raz kolejny widoczny jest na ropie, za baryłkę odmiany Brent trzeba płacić 67,5 $. Rynek walutowy jest raczej stabilny, kurs EUR/USD w dalszym ciągu znajduje się blisko 1,173 $. To przekłada się na spokojne zachowanie par złotowych, kurs EUR/PLN zszedł poniżej 4,26 zł, a kurs USD/PLN balansuje na 3,63 zł.
Adam Fuchs, analityk walutowy Walutomat.pl
