Łabędzi śpiew najlepszych bankowych depozytów?

W ślad za wrześniowymi cięciami stóp procentowych większość banków pogorszyła warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Trzy instytucje postanowiły jednak pójść pod prąd – oferując wyższy procent, choć najczęściej kosztem jeszcze większego ograniczenia kwoty, którą można na lepszych warunkach ulokować lub skrócenia czasu trwania promocji.

Trochę ponad 5,3 proc. - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To trochę mniej niż przed miesiącem i o prawie 0,2 pkt. proc mniej niż przed rokiem. Osiem instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie topowych depozytów. W tym samym czasie tylko trzy instytucje dokonały zmiany na plus. Przy czym trzeba dodać, że w większości przypadków szansa na wyższy procent okupiona była skróceniem okresu, na który można pieniądze ulokować lub niższym limitem kwoty promocyjnego depozytu.

Średnie oprocentowanie depozytów / autor: materiały prasowe

Łabędzi śpiew topowych ofert

Nie jest przy tym przypadkiem, że w czołówce rankingu depozytów, a więc wśród propozycji kuszących najwyższym oprocentowaniem, przeważają oferty przeznaczone dla osób chcących ulokować 10-25 tysięcy złotych. Spora część obowiązujących jeszcze promocji będzie też w najbliższych dniach rewidowana, co znaczy, że warunki depozytów mogą się zmienić i to niestety wcale nie na lepsze.

Trzy powody do cięcia oprocentowania

Okoliczności sprzyjają bowiem dalszemu obniżaniu oprocentowania. Czołowym powodem są oczywiście cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1 pkt. proc., a jeśli wierzyć prognozom, to nie jest to koniec tego rodzaju zmian. Analitycy i gracze rynkowi obstawiają, że do końca roku czekać nas może jeszcze kolejna decyzja o cięciu stóp, a kontynuację takich zmian zobaczymy też w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w krok za takimi zmianami banki zazwyczaj korygują też oprocentowanie, którym kuszą oszczędzających.

Nie możemy też zapomnieć o pomyśle obłożenia banków wyższym podatkiem dochodowym (CIT). Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty.

Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje, są też zmiany zapowiedziane już przez Ministerstwo Finansów, które dotyczą warunków emisji detalicznych obligacji skarbowych. Te w większości przypadków zostaną w październiku pogorszone wobec oferty dostępnej jeszcze we wrześniu. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o oszczędności Polaków.

Przeciętna lokata oprocentowana na 3,8 proc.

Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a od niedawana wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w lipcu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości niższej niż 3,8 proc. w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o ponad połowę mniej niż proponują banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Tabela oprocentowania lokat / autor: materiały prasowe

Bartosz Turek, niezależny analityk

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje