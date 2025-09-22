Wizy H-1B w USA po 100 tys. USD

W godzinach porannych giełdy azjatyckie zachowują się w sposób mieszany, choć o ponad 1 proc. rośnie Nikkei. Kontrakty futures sugerują neutralne otwarcie w Europie i USA. Po utrzymaniu stóp w Chinach na niezmienionym poziomie dzisiejsza sesja zapowiada się dość spokojnie

Piątkowa sesja w Europie kończyła się w sposób neutralny, po lekko pozytywnym otwarciu większość giełd poruszała się przez cały dzień w relatywnie wąskim przedziale wahań. Na minimalnym plusie zamknęło się włoskie FTSE MiB (+0,01 proc.), 0,56 proc. zyskał IBEX, pozostałe główne rynki minimalnie spadały, Stoxx600 o 0,16 proc.. Także na poziomie sektorów nie było wyraźnych liderów, powyżej 0,3 proc. rosły spółki finansowe i ochrona zdrowia, 0,51 proc. traciła technologia. Przeceną przekraczającą 1 proc. zamykało się w top10 jedynie LVMH (2,26 proc. tracił jedenasty pod względem kapitalizacji L’Oreal, błyszczały szwajcarskie Roche (+1,38 proc.) oraz Novartis (+1,11 proc.). Kurs EURUSD powrócił do poziomów około 1,1730.

WIG20 spadł o 0,25 proc., mWIG40 o 0,40 proc., jedynie sWIG80 wzrósł o 1,19 proc. dzięki ruchowi o 300 pkt. na finiszu dnia. Aż 7 małych spółek drożało o więcej niż 5 proc., najsilniej Echo (+7,14 proc.) i Bioceltix (+6,89 proc.). Największą pozytywną kontrybucję wnosiło AssecoBS (+4,72 proc.). Ich tegoroczna stopa zwrotu wynosi zatem już 28,53 proc. i jest wyższa niż z mWIG40 (+27,51 proc.) oraz WIG20 (+27,86 proc.), choć po 1Q wydawało się to bardzo mało prawdopodobne. Wśród blue chipów wyraźnie traciły CD Projekt (-2,89 proc.) i PGE (-2,17 proc.), a brakowało zdecydowanego lidera. mWIGowi ciążyło Asseco (-2,28 proc.).

S&P500 wzrosło o 0,49 proc., a NASDAQ o 0,72 proc. O 3,20 proc. drożało Apple, ostatnia spółka z Magnificent7, która jeszcze nie wygenerowała dodatniej stopy zwrotu YTD. 1,86 proc. zyskiwał Microsoft, 2,21 proc. Tesla, 4,06 proc. Oracle. Technologia zyskała koszykowo 1,19 proc., ale wzrosty jakichkolwiek innych sektorów były skromne, a energetyka, dobra podstawowe i ochrona zdrowia lekko spadały.

W godzinach porannych giełdy azjatyckie zachowują się w sposób mieszany, choć o ponad 1 proc. rośnie Nikkei. Kontrakty futures sugerują neutralne otwarcie w Europie i USA. Po utrzymaniu stóp w Chinach na niezmienionym poziomie dzisiejsza sesja zapowiada się dość spokojnie, zdominują ją zapewne tematy polityczne – plan wprowadzenia opłat w wysokości 100 tys. USD za wizy pracownicze H-1B w USA oraz uznanie państwa palestyńskiego przez Kanadę, Wielką Brytanię oraz Australię. Rynkowo istotny wydaje się tylko ten pierwszy, choć pod lekkim znakiem zapytania stawia go to, czy nie jest to element dalszej eskalacji konfliktu prezydenta Trumpa z Indiami, to w ich sektor IT pomysł uderzy najwyraźniej. Z amerykańskich spółek w chwili obecnej zdecydowanie najwięcej pracowników na H-1B zatrudnia Amazon (10,044), dalej Microsoft (5,189) i Meta (5,123). Większość firm reaguje poleceniami natychmiastowego powrotu pracowników wizowych do USA i „sugestią”, by nie opuszczali oni granic kraju. Donald Trump poinformował również w weekend, że podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku spotka się z prezydentem Xi.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

