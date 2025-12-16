Sytuacja na rynkach 16 grudnia - dolar wyhamował spadki przed danymi z rynku pracy

Publikacja spodziewana dzisiaj o godz. 14:30 będzie kluczowa. Departament Pracy USA poda jednocześnie zaległe dane z rynku pracy za październik (ale tylko dla liczby nowych etatów), oraz listopadowe odczyty. Czego spodziewają się rynki? Najchętniej słabych danych, które pokazałyby, że rynek pracy wymaga jeszcze „atencji” ze strony FED, czyli legitymizacji dla dalszych cięć stóp procentowych. Szanse dla kolejnego ruchu już w styczniu wynoszą zaledwie 26 proc., ale już marzec ma wynik 61 proc., a kwiecień aż 86 proc. Innymi słowy - najbardziej prawdopodobny jest teraz początek II kwartału 2026 r. i jednocześnie ostatnie posiedzenie Jerome Powella. To może być dobry czas, gdyż rynek będzie też bogatszy o nowe dane, które pozwolą ocenić rynek pracy, ale i też inflację, po ewentualnym zamieszaniu wokół ceł, jakie może mieć miejsce w styczniu po wyroku Sądu Najwyższego w sprawie ich legalności. Tym samym dzisiejsza publikacja o godz. 14:30 ma bardziej na celu „uzasadnić” ostatni ruch FED, oraz dać rynkom nadzieje, że w przyszłym roku zobaczą więcej niż jedną (oczekiwaną w grudniowym dot-plot) obniżkę stóp o 25 punktów baz. Nie są to dane mogące „wywrócić stolik”, ale i też nie można będzie przejść wokół nich obojętnie. Zwłaszcza, gdy zaskoczą pozytywnie - mediana rynku to wzrost etatów poza rolnictwem w listopadzie o 50 tys. przy stopie bezrobocia na poziomie 4,4 proc. - co mogłoby podbić obawy, że FED będzie w przyszłym roku mało „gołębi”, a nowy szef Rezerwy nominowany przez Trumpa, niewiele tu zmieni. Z kolei słabsze dane, ale nie wskazujące na ujemne NFP, raczej podtrzymają status quo z ostatnich trzech tygodni, kiedy to amerykańska waluta osłabła. Otwartym pytaniem staje się wpływ obserwowanego w ostatnich dniach podbicia risk-off, co widać po Wall Street, gdzie mamy realizację zysków wokół tematu AI, czy też kryptowalutach. Jeżeli taka tendencja będzie postępować, a katalizatorem mogłyby tu być mało „gołębie” dane NFP, to możemy nawet spodziewać się wzrostowej świecy tygodniowej na indeksie dolara.

We wtorek rano rynek walut wypada mieszanie. Mamy kolejny dzień słabości walut skandynawskich, z kolei nadal zyskuje jen, do którego dołącza dzisiaj funt i dolar nowozelandzki. W przypadku jena to rynek zaczyna bardziej pozycjonować się pod piątkowe posiedzenie BOJ, gdzie spodziewana jest podwyżka stóp, a z kolei wsparciem dla funta są dzisiejsze dane o dynamice płac, które mogą wpłynąć na czwartkowy przekaz Banku Anglii (cięcie stóp jest jednak przesądzone).

W kalendarzu makro poza wspomnianymi danymi z rynku pracy w USA, o tej samej porze (godz. 14:30) poznamy jeszcze odczyty dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej w październiku, oraz grudniowe szacunki dla indeksów PMI (godz. 15:45). W Europie jesteśmy już po publikacji szacunkowych danych PMI ze strefy euro - zarówno przemysł (49,2 pkt.), jak i usługi (52,6 pkt.) wypadły w grudniu gorzej. Przed nami jeszcze dane PMI z Wielkiej Brytanii (godz. 10:30), oraz dane o nastrojach ZEW z Niemiec (godz. 11:00).

EURUSD - wyczekiwanie

Para EURUSD zastygła w wyczekiwaniu na dane z USA o godz. 14:30. Dzisiaj nie udało się pobić wczorajszego maksimum przy 1,1768, na co wpływ mogą mieć słabsze szacunki indeksów PMI za grudzień w strefie euro, które napłynęły rano. Częściowo zostały one jednak przykryte przez bardzo dobry odczyt indeksu nastrojów ZEW z Niemiec, który liczony za bieżący miesiąc, wzrósł do 45,8 pkt. z 38,5 pkt.

Wykres dzienny EURUSD

Zmienność może silnie wzrosnąć po godz. 14:30. Niemniej nawet wyraźnie słabe dane z rynku pracy (ujemne NFP) mogą nie wystarczyć do tego, aby EURUSD wybił kluczowy opór przy 1,1830. Słabość rynków akcji może być argumentem za tym, aby dolar zyskał w drugiej połowie tygodnia.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ