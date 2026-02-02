Analizy
Powody dla których złoty zachowuje się stabilnie pozostają niezmienne: wysokie, realne stopy procentowe w Polsce / autor: Pixabay
Powody dla których złoty zachowuje się stabilnie pozostają niezmienne: wysokie, realne stopy procentowe w Polsce / autor: Pixabay

A na rynku złotego spokojnie, bez emocji…

Marek Rogalski, Dom Maklerski BOŚ

Główny analityk walutowy DM BOŚ

  • Opublikowano: 2 lutego 2026, 10:18

Patrząc na zmienność jaką mamy na metalach szlachetnych, kryptowalutach, czy niektórych indeksach giełdowych, to sytuacja na złotym nadal przypomina „sielankę”. Powody dla których złoty zachowuje się stabilnie pozostają niezmienne - to realnie wysokie, realne stopy procentowe w Polsce, oraz solidny wzrost gospodarczy

W poniedziałek rano zmiany nie są duże - USDPLN oscyluje nieco poniżej 3,55 zł po wzrostach z ostatnich dni, podczas kiedy EURPLN jest notowany poniżej 4,21 zł. Zwyżki dolara na globalnych rynkach wyhamowały, a rynek zdaje się, że „przetrawił” już piątkową decyzję Donalda Trumpa o nominacji Kevina Warsha na nowego szefa FED. Inwestorzy przyjęli tą kandydaturę z pewną ulgą (do FED trafił specjalista w swoim fachu, a nie polityk), ale i też z obawami (Warsh ma „jastrzębie” poglądy zwłaszcza, co do kwestii bilansu FED, który uważa za nazbyt rozdmuchany). Przed nami jednak formalności i przesłuchania nowego kandydata w Kongresie, które najpewniej dadzą znacznie więcej informacji, ale i też oczekiwanie - kadencja Jerome Powella potrwa jeszcze trzy miesiące.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ
Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ
Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Powody dla których złoty zachowuje się stabilnie pozostają niezmienne - to realnie wysokie, realne stopy procentowe w Polsce, oraz solidny wzrost gospodarczy. Wprawdzie w tym tygodniu spodziewane jest posiedzenie RPP (decyzja w środę, konferencja prezesa Adama Glapińskiego w czwartek), ale po ostatnich, lepszych odczytach makro za grudzień, wydaje się, że decydenci nie będą się spieszyć z kolejną obniżką stóp procentowych. Tym samym wpływ na złotego będzie mieć EURUSD - jeżeli powróci do wzrostów, to zakończy to korekcyjne odbicie na USDPLN.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

