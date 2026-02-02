A na rynku złotego spokojnie, bez emocji…

Patrząc na zmienność jaką mamy na metalach szlachetnych, kryptowalutach, czy niektórych indeksach giełdowych, to sytuacja na złotym nadal przypomina „sielankę”. Powody dla których złoty zachowuje się stabilnie pozostają niezmienne - to realnie wysokie, realne stopy procentowe w Polsce, oraz solidny wzrost gospodarczy

W poniedziałek rano zmiany nie są duże - USDPLN oscyluje nieco poniżej 3,55 zł po wzrostach z ostatnich dni, podczas kiedy EURPLN jest notowany poniżej 4,21 zł. Zwyżki dolara na globalnych rynkach wyhamowały, a rynek zdaje się, że „przetrawił” już piątkową decyzję Donalda Trumpa o nominacji Kevina Warsha na nowego szefa FED. Inwestorzy przyjęli tą kandydaturę z pewną ulgą (do FED trafił specjalista w swoim fachu, a nie polityk), ale i też z obawami (Warsh ma „jastrzębie” poglądy zwłaszcza, co do kwestii bilansu FED, który uważa za nazbyt rozdmuchany). Przed nami jednak formalności i przesłuchania nowego kandydata w Kongresie, które najpewniej dadzą znacznie więcej informacji, ale i też oczekiwanie - kadencja Jerome Powella potrwa jeszcze trzy miesiące.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Powody dla których złoty zachowuje się stabilnie pozostają niezmienne - to realnie wysokie, realne stopy procentowe w Polsce, oraz solidny wzrost gospodarczy. Wprawdzie w tym tygodniu spodziewane jest posiedzenie RPP (decyzja w środę, konferencja prezesa Adama Glapińskiego w czwartek), ale po ostatnich, lepszych odczytach makro za grudzień, wydaje się, że decydenci nie będą się spieszyć z kolejną obniżką stóp procentowych. Tym samym wpływ na złotego będzie mieć EURUSD - jeżeli powróci do wzrostów, to zakończy to korekcyjne odbicie na USDPLN.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

